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12/03/2021 18:10

【企業盈警】東瀛遊料去年盈轉虧，錄淨虧損約１﹒１億元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》東瀛遊（０６８８２）發盈警。預期截至去年１２月底止年度
將錄淨虧損約１﹒１億元，而２０１９年同期則賺約１４００萬元。
　　預期盈轉虧是由於新冠肺炎疫情，集團已由去年３月中旬起取消並被迫暫停於不同國家及地
區之旅行團及自由行產品的銷售。有關安排已令集團旅遊業務停止營運，且於日本酒店業務亦幾
乎全年被暫停，並對集團去年的收益及其他財務業績造成嚴重影響。（ｓｌ）

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