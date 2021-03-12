【企業盈警】恒都集團料去年虧損擴大至不少於１９００萬元

《經濟通通訊社１２日專訊》恆都集團（００７２５）發盈警。預期截至去年１２月底止年

度，錄得不少於１９００萬元淨虧損。而２０１９年同期則錄淨虧損約１３１９﹒８萬元。

預期虧損擴大是由於集團的投資物業、土地及樓宇的公允價值下跌約４４０萬元；及計提應

收貿易賬款之減值撥備約１５７０萬元所致。（ｓｌ）

