【新冠肺炎】多宗初陽個案涉Ｕｒｓｕｓ，全港健身室員工需強檢

《經濟通通訊社１２日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在今日的疫情記者會

上表示，最新初步確診個案有２０多宗，其中有數宗源頭不明，另有多宗涉及西營盤健身中心

Ｕｒｓｕｓ Ｆｉｔｎｅｓｓ群組，暫時仍未找到該健身中心的感染源頭，不排除有隱性傳播。

當局今日稍後將發出強制檢測公告，要求所有在健身室工作的人士，在３月１４日或之前要接受

病毒檢測。



＊Ｕｒｓｕｓ群組已有３６０人送往檢疫中心＊



張竹君指，該群組當中，最早於３月６日發病，患者是一名顧客，目前未知該名患者是否群

組源頭，單純是發病時間較早。至今這個群組已有３６０人送往檢疫中心，４５０名緊密接觸者

要檢測。

對於有專家指，現時爆出健身中心群組可能出現第５波疫情的先兆，張竹君坦言，不希望觸

發第５波疫情，但這次傳播層面廣而快，首天後接連出現眾多個案，數日後情況還未穩定，呼籲

過去２、３日曾到健身室的市民檢測。



＊再有健身教練檢測呈初步陽性＊



至於不明源頭的初步陽性病例，包括４１歲養和醫院維修部工作員工，他平時不會接觸病人

，住在彌敦道喜利大廈；一名健身教練，未知是否與ＵＲＳＵＳ Ｆｉｔｎｅｓｓ有關，他在Ｈ

－Ｃｏｒｅ５樓任教，住日出康城；一名住采頤花園的女子，早前在伊利沙伯醫院產子，之後曾

去覆診。

今日的５宗源頭不明的本地病例，包括一名澤安邨富澤樓的保安員，亦有家庭主婦及小學生

，分別住在深水埗福榮街１３號、南昌街鑽石樓、華景山莊１１座、將軍澳藍塘傲第５座，以及

尚德邨尚明樓。（ｃｌ）

