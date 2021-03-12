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12/03/2021 07:53

京東集團（０９６１８）全年純利４９４億人幣增３倍

　　《經濟通通訊社１２日專訊》京東集團（０９６１８）公布，截至去年１２月３１日止年度
純利按年增３倍，至４９４億元（人民幣．下同），每股盈利１６﹒３５元。去年非公認會計準
則下純利１６８億元，增約５７％。
　　該集團指，去年收入為７４５８億元，較２０１９年增加２９﹒３％，當中服務收入９３９
億元，較２０１９年增加４２％，經營利潤１２３億元，按年增３６﹒６７％，非公認會計準則
經營利潤１５３億元，升７２％，非公認會計準則經營利潤率按年增長０﹒６個百分點，至
２﹒１％。

＊第四季度純利２４３億元，增５﹒８倍＊

　　該集團指，去年第四季度純利２４３億元，增５﹒７５倍，非公認會計準則純利增加
１﹒９４倍至２４億元，而去年第四季度收入２２４３億元，較２０１９年同期增加３１﹒４％
，當中服務收入３２１億元，較２０１９年同期增加５３﹒２％。
　　該集團指，年度活躍用戶數按年增加３０﹒３％至去年的４﹒７１９億名。該集團又指，旗
下提供基礎設施資產管理與綜合服務的子集團京東產發與聯席領投的投資人高瓴資本和華平投資
以及其他投資者簽訂不可贖回Ａ輪優先股融資的最終協議，交易融資總額預計約７億美元，交易
完成後，仍是京東產發控股股東。（ｗｈ）

　　　　　　　　　　　　＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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