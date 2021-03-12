【企業盈警】創夢天地（１１１９）料全年盈轉蝕最多６﹒５億人幣

《經濟通通訊社１２日專訊》創夢天地（０１１１９）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度淨虧損約５﹒５億元（人民幣．下同）至６﹒５億元，２０１９年度純利約３﹒６億元。

該集團指，儘管期內總收入按年將增約１５％，但錄虧損主因對上海火魂網絡科技業務收購

預期作商譽減值約４﹒９億元至５﹒１億元，因其若干遊戲無法如期發布，而現有遊戲業績並不

如預期理想。該集團在研發的投資大漲約１﹒４億元。此外，該集團以權益法入帳之投資，導致

確認潛在減值虧損約８０００萬元至１億元；以及以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產

投資，導致確認公允價值虧損約１５００萬元至２５００萬元。該等因素包括新冠疫情負面影響

導致若干投資公司經營狀況惡化。

該集團又預期將對若干遊戲許可費及預付內容提供商收益分成作減值撥備約１﹒３億元至１

﹒５億元，受累於業務戰略調整，若干遊戲不再符合新未來業務聚焦點及部分遊戲根據現有合約

將於上半年到期，但尚未於去年與相關遊戲開發者達成一份延期協議。由於期內獲得新借款及發

行可轉換債券，利息開支自２０１９年度的４３００萬元增長至期內約１億元。新的融資主要用

於增加在新產品研發以及擴大運營規模方面的投資。

該集團將於本月公布業績。（ｗｈ）

