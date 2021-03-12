《日入而息》百度孖展超購逾１５倍，新增６０宗確診健身群組爆疫

《今天重點》﹡港交所（００３８８）４月１２日實施衍生產品市場市調機制及開市前時段

優化措施

﹡傳百度（０９８８８）配售已獲足額認購；百度首日招股，孖展額度超購逾

１５倍

﹡騰訊（００７００）入股日本樂天集團，尋求數字娛樂和電子商務戰略合作

﹡張曉明稱完善香港制度包括經濟、教育等，需各界參與；完善香港選舉制度

是從制度層面防範化解風險稱泛民主派也有愛國者，可依法參選當選；涉奪

權顛覆沒退讓餘地，要釜底抽薪有效治理

﹡唐英年稱無意再參選特首，改革後參選門檻合理

﹡董建華稱中央完善選舉制度令港由亂到治、由治到興；鄭若驊稱完善選舉

制，擴大社會均衡有序政治參與

﹡本港新增６０宗確診，４７宗與西營盤健身中心有關；多宗初陽個案涉

Ｕｒｓｕｓ，全港健身室員工需強檢



《即日市況》﹡本港疫情反彈美債息升，港股單日轉向挫６４５點穿二萬九



《深滬股市》﹡滬綜指悶升０﹒５％收市，本周先崩後回累跌１﹒４％



《美元匯價》﹡歐元料１﹒２０００╱３０有較大阻力；歐元最新報１﹒１９１８╱２１，

日圓最新報１０９﹒０６╱０７



《公司業績》﹡ＲＥＦ（０１６３１）去年溢利收窄４６％，末期息３０仙

﹡匯隆（０８０２１）九個月虧損擴大至２５３５萬，不派息

﹡新城悅服務（０１７５５）年度賺４﹒５億元人民幣，升六成，息２７﹒５

分

﹡杰地集團（０８３１３）去年盈轉虧２０２６萬坡元，不派息

﹡龍資源（０１７１２）去年多賺６１﹒５％，不派末期息



《公司資訊》﹡港交所（００３８８）４月１２日實施衍生產品市場市調機制及開市前時段

優化措施

﹡傳百度（０９８８８）配售已獲足額認購；中銀香港推百度新股認購優惠，

年利率低至０﹒６８％；恆生推新股認購優惠，可豁免手續費及享特惠年利

率

﹡中電（００００２）就出售澳洲Ｉｏｎａ燃氣廠達成和解協議

﹡友邦（０１２９９）內地為盈利最大貢獻地區，冀盡快獲成立四川分公司最

終批准；港保險產品仍具吸引力，料中港恢復通關後內地客業務將復甦；澳

門地區內地客業務已回復，惟難抵銷香港內地客業務的跌幅

﹡北亞策略（０８０８０）斥４６５０萬元投資西半山豪宅

﹡國泰航空（００２９３）２月載客按年跌９７﹒９％

﹡傳螞蟻投資的哈囉出行第二季初赴美上市，集資約２０億美元

﹡匯控（００００５）削花紅惹炒房員工不滿，祁耀年被迫親自辯解

﹡歡喜傳媒（０１００３）與智融創新合作，進駐其旗下「樂視超級電視」終

端

﹡開源控股（０１２１５）進一步延遲巴黎酒店重開日期至４月底

﹡石四藥（０２００５）附屬甲硝唑氯化鈉注射液獲質量和療效一致性評價

﹡聯交所：３月１６日起取消金誠控股（０１４６２）上市地位

﹡福晟國際（００６２７）撤回清盤呈請

﹡康師傅（００３２２）董事會已決議終止美國預託證券計劃



《國企紅籌》﹡金風科技（０２２０８）為子公司天信國際租賃作近４億元人民幣擔保

﹡中國人壽（０２６２８）首兩月原保險保費收入升１１﹒４％至約２５４０

億元人民幣

﹡中國中冶（０１６１８）首２個月新簽合同額按年增逾一倍



《中國要聞》﹡工信部表示下一步將參與聯合國智能網聯汽車法規協調；工信部公布第三批

侵害用戶權益ＡＰＰ，騰訊管家在列

﹡北京多區續發停課令，突擊檢查全市校外教育機構

﹡北京教委否認續暫停校外線下培訓，惟不合規者須整改

﹡安徽計劃５年內旅遊民宿超過１萬家

﹡江蘇省將打造「蘇韻鄉情」鄉村遊招牌

﹡唐山檢查鋼廠減產，四企違規生產兼造假交公安調查

﹡內地三大運營商５Ｇ套餐用戶數累計突破３億

﹡上海今年將集中批量入市一萬套新建商品房

﹡２月騰訊《和平精英》位列全球手遊暢銷榜冠軍

﹡南方電網擬分類打造上市公司，南網能源盤中漲停

﹡發改委等部門發通知，加大金融支持風電和光伏等發展

﹡國開行將發首單碳中和債，上清所將推碳中和債券指數

﹡產品淨值高位蒸發一成，內地千億私募向投資者道歉

﹡人行１００億逆回購利率持平，全周零投放零回籠

﹡市監總局對十宗經營者集中案行政處罰，騰訊被罰５０萬

﹡嚴打樓市違規資金風潮持續，深圳要求客戶提前返還

﹡傳印度或因安全擔憂阻止通訊營運商購買華為設備

﹡機構料首２月工業、投資、消費增速均衝高至雙位數

﹡螞蟻集團公布數字金融平台準則，將守規進行額度授信

﹡中國１－２月ＦＤＩ增３４﹒２％至２６０﹒７億美元

﹡深圳將採購１１０億人幣消費幫扶產品助鄉村振興

﹡傳華為進一步遭供貨限制，中方表示事實證明美國不可靠

﹡瑞銀集團將增持瑞銀證券股份至６７％

﹡據報浙江義烏加強結匯額度管理，以緩和人幣升值預期

﹡國務院研究室表示工作報告修改８１處，沒調整主要目標

﹡方正富邦基金首席投資官崔建波自購２００萬元新基金

﹡２月Ａ股新增投資者近１６１萬，同比增加近八成



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒５％，台灣菠蘿欲銷澳洲惟澳媒說：不了



《其他消息》﹡２１名被告保釋覆核全部被拒或自行撤回，繼續還柙

﹡初選案保釋覆核，梁國雄岑子杰袁嘉蔚等均被駁回

﹡法庭今早分批處理２１名民主派保釋覆核申請

﹡黃子悅吳敏兒申保釋覆核被拒，黃之鋒朱凱廸等放棄保釋

﹡金管局表示２月外匯基金境外資產增加２４７億元

﹡德銀據報棄租ＩＣＣ三層，每月節省７８０萬元

﹡外匯交易中心推出債券通外匯風險管理信息服務

﹡深股通額度全日用５億元；滬股通額度全日用２７﹒４億元，陸股通淨流入

逾８億

﹡思佰益香港發聲明指無意撤出香港

﹡林建岳稱不太緊張考慮收購ＵＡ Ｃｉｎｅｍａｓ

﹡香港保險業去年毛保費升５％，內地訪客新造保單保費跌近８５％

﹡中原ＣＣＬ按周升０﹒９７％，創２９周新高

﹡香港機場２月客運量按年跌９７﹒５％，貨運量升２３％

﹡林浩文稱「港島南岸」第六期錄３８份意向書符合預期

﹡中原表示港島南岸六期收３８意向符預期，估值逾８０億

﹡陳茂波稱市民不滿退稅額減少，惟資源有限下已盡力



《大國博弈》﹡ＳＩＡ回應表示中美半導體工作組共享一般貿易事項信息

﹡巴基斯坦電訊管理局：因應法院要求禁用ＴｉｋＴｏｋ

﹡官媒稱康明凱及邁克爾案將進行一審，因疫情推遲聆訊

﹡傳中澳木材出口或長期中斷，中方未理會恢復出口要求

﹡傳日美印澳四國計劃聯合建立稀土採購鏈

﹡歐盟將以侵犯新疆人權為由制裁四中國官員和一家實體

﹡中國外交部冀高層對話聚焦合作，促美國停止干預內政



《選舉改革》﹡譚耀宗稱下周或有京官來港收集意見

﹡人大法工委表示香港可自行決定下一屆立法會選舉時間

﹡唐英年稱無意再參選特首，改革後參選門檻合理

﹡馬英九形容「一國兩制」正式進入歷史，感到非常遺憾

﹡張勇稱人大決定具堅實憲制基礎，制度的決定權在中央

﹡張曉明稱完善香港制度包括經濟、教育等，需各界參與；完善香港選舉制度

是從制度層面防範化解風險稱泛民主派也有愛國者，可依法參選當選；涉奪

權顛覆沒退讓餘地，要釜底抽薪有效治理

﹡鄭若驊稱完善選舉制，擴大社會均衡有序政治參與

﹡行會非官守議員支持改革，讓香港重回一國兩制正軌

﹡董建華稱中央完善選舉制度令港由亂到治、由治到興

﹡馮國經稱沒有穩定社會環境，難提升香港競爭力



《新冠肺炎》﹡本港新增６０宗確診，４７宗與西營盤健身中心有關

﹡多宗初陽個案涉Ｕｒｓｕｓ，全港健身室員工需強檢

﹡西營盤星輝大廈３人違反強檢公告被罰款

﹡西營盤健身中心爆疫，投行人心惶惶連累半山豪宅強檢

﹡健身中心半百人染病，許樹昌稱憂成「跳舞群組翻版」

﹡港府規定今日起到健身中心須戴口罩，為期６天

﹡華僑永亨銀行下周一起調整分行服務時間

﹡駐守高鐵西九龍站海關關員初步確診

﹡衛生署下午介紹新冠疫苗安全監察第一期總結報告；７１宗打針後異常事件

，共４７人須送院治療

﹡美婦接種次劑Ｍｏｄｅｒｎａ後４日亡，家屬指沒隱疾

﹡上海商業銀行全線分行周一起恢復正常營業時間

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