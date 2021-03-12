《專家之言－張穎群》美股調整期將完結，本港龍頭科技股趁低追入

《專家之言》美國財政部長耶倫此前表示，當眾議院通過由總統拜登提出１﹒９萬億美元的

紓緩解困方案後。定有足夠資源及能力，推動本土經濟強勁地復甦。措施可幫助美國就業水平回

到疫情前。但不會刺激通脹升溫過高。她的言論一度刺激美國十年期債息升破１﹒６厘水平，曾

高見１﹒６０６厘。近月美國債券息率持續攀升至高位，並在高位徘徊，未見有大幅回落之意。

機構發行超額數量的債券，市場承接力已覺稍欠不足。投資者感憂慮而大幅拋售引致。在美國商

品期貨交易所內的紀錄顯示，１０年期國債息率期貨淨淡倉數量大幅增加至逾９萬５千手，增幅

高達３３倍。在資產管理或基金公司內淨淡倉的規模，遠多過２０１６年的高峰期。數據反映出

短期內的國債息率難以回落至低位。再加上投資者有見疫苗推出，估計疫情應可受控，各行業運

作正逐步恢復正常，因此經濟復甦已在預期之內。美國總統拜登及財長耶倫聯手推出刺激經濟措

施，聯儲局也維持寬鬆的貨幣政策。投資者憧憬所在，以致債息高企。

月內美股大幅波動，更造就大型科技股的急劇調整。但又出現納指急挫，道指破頂的奇怪現

象。目前美股的大幅下跌，大家都認同是由債券息率抽升所造成。納指在急挫後的市盈率雖比高

峰時期的３０倍回落至２７倍，仍高於平均數２１倍，但也是在合理範圍內。而在美股市場內的

散戶，也極度活躍，每周投入資金６６億美元，遠多過２０２０年的平均數４７億美元。因此相

信美股的調整周期應差不多完結。



＊貿易數據勝預期，經濟增長趨穩定＊



中國海關總署公布２月份進出口貿易數據，以美元計算出口２０４８﹒５０億元，大幅增長

２﹒５４倍。進口１６６９﹒８０億元，上升１７﹒３％。進出口合共３７１８﹒３０億元，增

長６７％。期內貿易順差３７８﹒７億元。２０２０年同期為逆差６１９﹒４億元。數據遠好過

預期，主要為歐美多個地區經濟稍見復甦，各地方之製造業，及消費能力皆見回復正常。加上多

國推出刺激經濟措施等。期內最大貿易夥伴分別是東盟、歐盟、美國及日本。中國統計局公布２

月份全國居民消費價格指數ＣＰＩ下跌０﹒２％，跌幅少過１月份的０﹒３％及預期的０﹒４％

。期內主要仍是豬肉價格下跌所影響。同月全國工業生產者出廠價格上升１﹒７％，遠高過１月

份上升０﹒３％及預期升１﹒５％。更創出自２０１８年１１月以來最大升幅。主要為工廠已開

始上調出口商品往海外的價格。也反映出目前國內經濟增長正穩步上揚。

近日美元匯率的造好，人民幣匯率受壓，日前急挫近５００點子。在岸人民幣匯率６﹒５４

４。離岸人民幣匯率亦見６﹒５４８，齊創出年內新低，而今年的升幅也差不多全數報銷。人行

在市場亦未見大量放水，僅百億元人民幣。相信人民幣的貶值是受到美元造好所影響吧，而目前

內地經濟仍見平穩，並未構成可貶值的理據。滬深股市在連跌５日後，終見跟隨外圍造好而反彈

，但似乎是欠缺動力，兩市成交已連續多日不足萬億元人民幣，更有少至近７５００億元人民幣

。頗見淡靜，相信是見低位後，投資者以觀望為主。



＊銀行板塊略見好，科技低位宜吸納＊



近日本地銀行齊公布業績，皆受到疫情所影響，盈利持續倒退或欠理想。但在撥備上未有見

再大幅增加，而匯控（００００５）及渣打（０２８８８）更公布恢復派息。在疫苗的推出，預

期疫情快將受控，經濟亦漸回覆復增長。多家大型券商表示，對銀行股或內銀股皆預期前景會轉

趨樂觀，更表示以目前的估值極為吸引。更上調多家銀行之目標價。日前中銀香港（０２３８８

）更率先創出５２周新高。而工商銀行（０１３９８）、建設銀行（００９３９）、農業銀行（

０１２８８），及中國銀行（０３９８８）也齊創出月內高位。

近日的科技股及新經濟板塊高低波幅頗大，而相關的股份自高位回落，大概接近３成的跌幅

。早前的新經濟股份有買盤吸納時，投資者皆憂慮估值過高，但此刻已見回吐近３成，也返回接

近合理的位置。可以趁機在低位追入，要選擇相關行業的龍頭股，再留意業績，能否交出預期或

更勝預期的成績表。如果一切皆合，可以追入做個中長線投資。目下仍未屬於十分穩定，因此要

分注買入。

今年中概股回歸香港上市正逐步展開。首先百度，日前已通過港交所的上市聆訊，估計即將

開始進行招股行動。估計會籌集資金約５０億美元。隨後亦有正在美國上市的小鵬、蔚來及理想

等國內汽車生產商，也齊表示，正研究回歸香港交易所作第二市場上市。大概發行新股５％，合

共集資超過５０億美元。相信年內可以成功上市。《華盛証券 張穎群》

