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即市新聞

11/03/2021 12:53

《真知灼見－溫灼培》如何看拜登的１﹒９萬億方案

　　《真知灼見》拜登政府的１﹒９萬億美元救經濟方案已是塵埃落定（通過了參眾兩院，只待
拜登簽署）。不少投資者對有關方案的推出感到興奮，認為可拉動美國經國復甦以至美股上升。
筆者不排除有關方案可對美國經濟帶來刺激，但料只會是短暫性。唯對美股帶來的推升作用料相
對會較顯著。
　
　　從最新美國政府已公開的資料顯示，在整個１﹒９萬億美元方案中，佔近１萬億美元是用於
派福利。當中包括直接支付給民眾１４００美元現金支票、派發失業救濟金、租房救助及兒童保
育救助等。另外４０００多億美元，則主要用於對抗疫情，包括打疫苗及幫助學校在疫下安全開
學等。其餘資金則主要補助州和地方政府運作。只有少於２０００億美元是屬小企業救助。不難
發現，整個方案只有極少部分是用以幫助企業，更不用說要如何策動經濟長遠發展。換言之，派
錢此刻雖可對經濟帶來刺激，但短暫的刺激過後經濟就缺乏可持續性的發展。但是，這一切便為
美國政府帶來龐大債務。這是否值得要由美國選民去決定。
　
　　由於拜登政府的救經濟方案不具備持續性推動經濟發展能力，只能短暫為美國經濟帶來刺激
。料有關刺激過後，及疫後美國民眾的報復性消費過後，美國的消費力隨時無以為繼。相信正是
此因，解釋為何聯儲局一直在強調通脹的出現將只會是短暫性，不需急於收緊貨幣政策的原因。
至於今晨的美國十年債券拍賣，似乎也反映出市場有同一看法，否則拍出的息率不會只是
１﹒５２３％，而非１﹒６％或更高。
　
　　假使筆者對上述分析正確，即有關方案只能短暫推高美債息，並為美元帶來短暫支持。而假
如美股同時暢旺，削弱市場對美元的避險需求，這樣更會降低因美債息升為美元帶來的推升能力
。不過，由於聯儲局此刻仍未見有加大買債意向，料美元也不具備下跌壓力。現階段暫料美元橫
向發展。惟當美元領導地位逐步受挑戰，筆者長遠看淡大方向不變。
《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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