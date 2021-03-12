《股林淘金－林家亨》恒指反彈力度弱，朝雲必需股值吼

《股林淘金》由於市場對於科技股的沽壓尚未完全消除，所以有機會以現階段位置橫行築底

，投資者可以考慮每日高沽低撈，既可以降低成本價錢，亦能捕捉上行機會。恆指估計後市反彈

力度相對較弱，因為外圍市場不明朗因素尚未消除，與此同時，南向北水尚未回復之前升浪的水

平，所以估計恆指２９０００可以作為短期的支持位置，主力可高沽低撈近日回調的新經濟科技

股。



朝雲集團（０６６０１）上市超額認購１７２﹒３２倍，朝雲集團主要開發及製造各種家居

護理、個人護理和寵物護理產品。根據灼識諮詢的資料，公司於２０１５年至２０１９年間過往

五年每年，按零售額計，在中國家居護理行業本土公司中位列第三並在中國家居護理行業的所有

公司中排名第四。集團圍繞消費者生活方式需求、具有快速研發新品、培育市場的能力，持續推

進行業的升級迭代。集團在培育新產品方面亦有良好的往績紀錄，部分產品上市後不久各自零售

額即已超過了人民幣１億元。自２０１８年起，朝雲積極開發線上渠道，從單一個渠道天貓，演

變成２０多個線上渠道，包括天貓、京東、拼多多及唯品會等多個知名的電商平台渠道。雖然受

到大市外圍市場受拖累，所以現時受外圍市場影響低於招股價，但基本面不俗，可以中長線持有

，建議投資者可以趁機在８元附近吸納，宜設８％止蝕價。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者並無持有上述股份

