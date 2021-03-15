《華爾街內望》美股個別發展，道指五連漲再破頂，納指跌０﹒６％

《經濟通通訊社１５日專訊》市場憧憬美國經濟強勁復甦，美股上周五（１２日）在債息上

升下個別發展，當中道指五連漲再破頂。

道指漲２９３點或０﹒９％，報３２７７８點。標指漲４點或０﹒１％，報３９４３點。納

指跌７８點或０﹒５９％，報１３３１９點。

上周累計道指漲４﹒１％，創上年１１月以來最大單周漲幅，標指漲２﹒６％，納指漲

３﹒１％，創近五周以來最好單周表現。

近期市場擔心聯儲局會突然縮減貨幣刺激計劃，債息上揚為股市帶來下行壓力，指標十年期

國債收益率上周五觸及１﹒６４２％，創上年２月以來最高水平，收報１﹒６１９％，而兩年期

和十年期國債收益率差達１４８﹒３４個基點，創２０１５年９月以來最寬。市場聚焦聯儲局本

周政策會議，尋找有關通脹的進一步線索。

經濟數據方面，美國密西根大學公布最新調查顯示，本月初美國消費者信心改善程度創一年

來最強。

板塊方面，科技股、通訊服務、非必需消費品股下跌，銀行股、金融類、工業股上漲。個股

方面，波音大漲６﹒８２％，化妝品零售商Ｕｌｔａ Ｂｅａｕｔｙ跌８﹒４％，公司預測年度

收入遜預期。（ａｌ）

