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15/03/2021 07:50

《華爾街內望》美股個別發展，道指五連漲再破頂，納指跌０﹒６％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》市場憧憬美國經濟強勁復甦，美股上周五（１２日）在債息上
升下個別發展，當中道指五連漲再破頂。
　　道指漲２９３點或０﹒９％，報３２７７８點。標指漲４點或０﹒１％，報３９４３點。納
指跌７８點或０﹒５９％，報１３３１９點。
　　上周累計道指漲４﹒１％，創上年１１月以來最大單周漲幅，標指漲２﹒６％，納指漲
３﹒１％，創近五周以來最好單周表現。
　　近期市場擔心聯儲局會突然縮減貨幣刺激計劃，債息上揚為股市帶來下行壓力，指標十年期
國債收益率上周五觸及１﹒６４２％，創上年２月以來最高水平，收報１﹒６１９％，而兩年期
和十年期國債收益率差達１４８﹒３４個基點，創２０１５年９月以來最寬。市場聚焦聯儲局本
周政策會議，尋找有關通脹的進一步線索。
　　經濟數據方面，美國密西根大學公布最新調查顯示，本月初美國消費者信心改善程度創一年
來最強。
　　板塊方面，科技股、通訊服務、非必需消費品股下跌，銀行股、金融類、工業股上漲。個股
方面，波音大漲６﹒８２％，化妝品零售商Ｕｌｔａ　Ｂｅａｕｔｙ跌８﹒４％，公司預測年度
收入遜預期。（ａｌ）

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