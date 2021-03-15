《牛熊志選－陳其志》資金趁調整部署騰訊認購證及牛

《牛熊志選》恆指上周自２８２００點附近反彈，惟反彈過程反覆，反映２９０００點以上

調整壓力頗大，短線阻力位在３００００點關口附近，策略上以候低吸納為主。恆指牛熊證資金

流情況，截至上周四（１１日）過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約４１８﹒０萬港元資金淨

流出，顯示有好倉資金套現，恆指熊證則累計約２８３２﹒０萬港元資金淨流出，顯示有淡倉資

金套現。街貨分布方面，截至上周四，恆指牛證街貨主要在收回價２７７００點至２７９９９點

之間，累計相當約１４８５張期指合約；熊證街貨主要在收回價３００００點至３０２９９點之

間累計了相當約１４０１張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅個別發展，恆生指數的３個月場外期權

的引伸波幅下降０﹒８個波幅點至２１﹒１％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降

０﹒３個波幅點至２２﹒３％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅下降０﹒９個波幅點至２９﹒８％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升０﹒６個波幅點至

３４﹒６％；騰訊（００７００）的引伸波幅上升０﹒５個波幅點至３８﹒２％；中石油

（００８５７）的引伸波幅上升０﹒１個波幅點至４０﹒２％；中海油（００８８３）的引伸波

幅下降０﹒１個波幅點至４６﹒５％；建行（００９３９）的引伸波幅下降１﹒５個波幅點至

２５﹒１％；友邦（０１２９９）的引伸波幅上升０﹒８個波幅點至３１﹒９％；工行

（０１３９８）的引伸波幅下降０﹒８個波幅點至２５﹒３％；平保（０２３１８）的引伸波幅

上升０﹒９個波幅點至２２﹒６％；南中（０２８２２）的引伸波幅上升０﹒２個波幅點至

２７﹒８％。

輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，騰訊的相關認購證及牛證合共錄得約１﹒６６億

元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的騰訊認購證為行

使價約７５５元至７５６元附近的中期價外條款，實際槓桿約５﹒５倍至５﹒７倍；牛證方面，

資金留意收回價６１０元至６４５元之間的較貼價條款，收回距離約５﹒６％至１０﹒７％，槓

桿約８﹒８倍至１５﹒０倍。另外，美團相關認購證及牛證期內錄得約５，５８９﹒０萬元資金

淨流入部署，資金留意行使價３９５元至４３９元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約

４﹒４倍至４﹒７倍；牛證方面，資金留意收回價２８６元至３１０元之間的較貼價條款，收回

距離約８﹒７％至１５﹒５％，槓桿約５﹒９倍至９﹒６倍。

至於看淡資金流方面，期內銀河的相關認沽證及熊證合共錄得約９９７﹒０萬元資金淨流入

部署。銀河認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約５５元至５８元附近的中期價外條款，實

際槓桿約４﹒９倍至５﹒４倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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