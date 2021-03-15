《一周攻略－周進略》從通脹升溫到科技股波幅的啟示

《一周攻略》外界對於美債孳息趨升的形勢，意見並不一致，雖然大多數認同，短期一如美

聯儲所預示，將有一定的物價回升，但這是否構成長期的通脹預期，卻不無疑問。是的，打從不

同類別的大宗商品價格由低位回升，有些如油價更誇張，去年一度見負數，如今已大幅回升，自

然令人聯想到，通脹重臨，而這一點是很正常和合理的推測，畢竟，假如很多不同貨物和服務的

價格都向上，反映在量度物價水平的各種傳統指標，不就是整體上升了嗎？正因如此，大家都期

待，隨著疫苗推出，最終實體經濟有望重回正軌，不再受制於社交隔離的限制，如此一來，「需

求端」的拉升價格，是最終結果，而率先出現的是，大家一早準備，由各類基本材料和能源的價

格向上，這是「供應端」的成本推升。



＊普遍物價持續上升是貨幣供應現象＊



然而，假如細心留意，以上的觀點，只是局部有效，因為不同程度的價格推升，然後引致其

他物品價漲，意味著可以轉嫁至最終消費者，但這不一定是事實，君不見全球科技化的新經濟格

局下，即使多年前局方亦承認，對於壓低物價升溫的預期有作用。以往舊經濟主導，尤其能源價

格的變化，可以影響很大，但觀乎過去十多二十年，這一方面的影響力，明顯減少了。不是說不

重要，但重要性的佔比降低了。

更重要的是，通脹的基本定義，簡言之，是普遍物價持續上升，但絕大多數人可以正常生活

中觀察的，其實不是普遍物價，而是普遍物價的一個替代物，就是一籃子物品的價格，以作為簡

化了的模型去推算，但這不是普遍物價，縱有一定代表性，但不完全。何以故？皆因通脹的另一

更基本理解，其實是通貨的膨脹，意指貨幣供應，而由貨幣供應源源不絕而來，帶來普遍物價以

接近比例的上升，而不是個別物品之間有些多升有些少升。換言之，假如貨幣供應增長無變化，

物價不應普遍持續上升，這是基本道理。然則，一般人看到的，最多是局部或側面。



＊新舊互換未完，小心控制注碼＊



當然，過去多年來，由金融海嘯至今，有大量貨幣供應遊走於市場，來自超低利率和量寬的

帶動，按理應該都反映在物價上了吧？這可有趣了，大家慣用的指標，甚麼ＣＰＩ，甚麼ＰＰＩ

，甚麼ＰＣＥ，皆不見通脹升溫？原因何在？便是錢都跑進了金融市場上買資產，而不是一般消

費了，故此，大家可以從另一個層面看到，傳統上以個別物價，希望一葉知秋，見到大局，可能

是見樹不見林。假如金融市場可以一直把錢吸收，大家寧願無息可以都買，背後只有一個理由，

就是深知央行捨不得不救，一直在放水，水多不值錢，只有供應相對有限的資產才值錢，以前要

求多一點，要有高息，後來只要有息，如今連息也不用了，有想像空間和話題便成。

不過，事情發展至此，一定有不同程度的餘波，起碼是太多散戶或沒有能力持貨者，在高槓

桿比例下，容易承受不了市況波動的壓力，近年股市或其他資產偶有一段的極大波幅，便是如此

。相比之下，近日美股帶來的科技或新經濟股壓力，只屬很輕微，尤其比對之前的升勢，暫時仍

不足以震走太多人，這意味著，由新經濟轉往舊經濟的過程未完，即使有沒有通脹再升溫亦如是

，而另一邊廂，過程中的波幅不夠大，便會有更大。故此，投資者只能盡量控制注碼，知足常樂

，不是希望一朝押中寶發達不用工作，反而要平衡身心，在財富比例中有個別冒險成分是大勢所

趨，但比例一定是本身輸得起才可。港股美股，道理一樣，環球同此涼熱。

《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）

