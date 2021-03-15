【企業盈警】新利軟件（８０７６）去年盈轉虧最多３５００萬人幣

《經濟通通訊社１５日專訊》新利軟件（０８０７６）預期去年盈轉虧，錄淨虧損最多３５
００萬元人民幣，主要由於受新冠疫情影響，導致業務收入大幅下降。董事會認為，集團整體財
務狀況?健，故前景仍然樂觀。集團具備充足現金資源，應付其目前及未來現金流量需求。
預期相關業績於下周二（２３日）刊發。（ｎｓ）
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