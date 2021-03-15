【企業盈警】瀛海（０８６６８）料去年虧損擴至最多２９００萬元

《經濟通通訊社１５日專訊》瀛海集團（０８６６８）根據對未經審核綜合管理帳目的初步
審閱及現有可得資料，預期去年應佔虧損擴大至最多２９００萬元。主要幃由於銷售及分銷酒店
客房以及提供汽車租賃服務產生的收益大幅減少；及行政開支增加，主要由於確認使用權資產及
貿易應收款項的減值虧損，以及股份在聯交所ＧＥＭ上市後僱員福利開支、折舊開支及專業費用
增加所致。
預期相關業績本月下旬刊發。（ｎｓ）
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