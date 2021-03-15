【企業盈警】怡園酒業料去年除稅前溢利按年跌至少５４％

《經濟通通訊社１５日專訊》怡園酒業（０８１４６）基於對未經審核綜合管理賬目的初步

審閱，預期去年錄除稅前溢利最多２００萬元人民幣，按年減少至少５４％。主要由於期內中國

爆發新冠肺炎導致葡萄酒產品銷量下跌，使收益減少，及疫情後加強銷售力度及提升市場知名度

的整體策略之一，去年第四季銷售及分銷開支大幅增加。

預期相關業績本周五（１９日）刊發。（ｎｓ）

