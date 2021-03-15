《ＩＰＯ反應》久久王公開超購逾２１３倍，一手中籤率９％

《經濟通通訊社１５日專訊》中國甜食產品產銷商久久王（０１９２７）公布招股結果，香

港公開發售合共接獲約８﹒７萬份申請，認購合共約４２﹒４４億股，超購２１３﹒３６倍，一

手中籤率９％，認購６００手（３００萬股）方穩中一手５０００股，乙組最大認購額、俗稱「

頭錘飛」的有效申請有３５張，中籤率４﹒６５％。每股發售價０﹒７５元，為招股價０﹒６５

元至０﹒７５元之上限。

由於香港公開發售獲超購逾１００倍，故己採取重新分配程序，香港公開發售股份的最終數

目為９９００萬股，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份的５０％。

國際配售項下發售股份獲輕微超購，相當於國際配售項下初步可供認購股份總數約１﹒１４

倍，合共２２２名承配人已獲分配發售股份，發售股份的最終數目為９９００萬股，相當於全球

發售項下初步可供認購的發售股份的５０ ％。

按照招股價０﹒７５元計算，公司將收取的全球發售所得款項淨額約７９００萬元，當中約

５１％將用作產能擴充；約２５﹒５％將用作更換現有生產線機器；約７﹒９％將用作部分償還

銀行貸款；約８﹒５將用作加大營銷力度；及約７﹒１％將用作一般營運資金。

獨家保薦人為力高企業融資。股份將於明日（１６日）主板掛牌。（ｐｌ）

