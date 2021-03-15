【企業盈警】盛龍錦秀（０８４８１）料去年純利減少５２％

《經濟通通訊社１５日專訊》盛龍錦秀（０８４８１）公布，集團預期截至去年１２月３１
日止年度錄得公司擁有人應佔純利跌約５２％。
集團指，純利減少主要是由於滯銷存貨計提減值撥備；促進銷售訂單的銷售開支增加；開發
新產品的研發成本增加；及因借款成本的資本化金額減少導致財務成本增加所致。
集團全年業績公告預計將於３月２２日或前後刊發。（ｐｌ）
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動
|香港政情12/03/2021
【選舉改革】董建華：中央完善選舉制度令港由亂到治、由治到興
|財經熱話12/03/2021
債息高企北水出逃 恒指挫358點 科指跌2%跑輸
|中國故事12/03/2021
《神州經脈》傳華為再遭供貨限制 首二月FDI增三成四 滬指升
|財經熱話12/03/2021
健身群組牽連廣 股壇大隻佬話要fit最緊要忍口！
|財經熱話12/03/2021
【放榜懶人包】藍籌股業績／大行目標價，一表盡掌握
|財經熱話12/03/2021
ATMXJ各有消息各有精彩 對照炒股不炒市
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰