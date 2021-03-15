【企業盈警】盛龍錦秀（０８４８１）料去年純利減少５２％

《經濟通通訊社１５日專訊》盛龍錦秀（０８４８１）公布，集團預期截至去年１２月３１

日止年度錄得公司擁有人應佔純利跌約５２％。

集團指，純利減少主要是由於滯銷存貨計提減值撥備；促進銷售訂單的銷售開支增加；開發

新產品的研發成本增加；及因借款成本的資本化金額減少導致財務成本增加所致。

集團全年業績公告預計將於３月２２日或前後刊發。（ｐｌ）

