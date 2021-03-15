【企業盈警】華泰瑞銀（８００６）料去年虧損擴大至１０００萬

《經濟通通訊社１５日專訊》華泰瑞銀（０８００６）公布，集團預期截至去年１２月３１
日止年度可能錄得不少於１０００萬元淨虧損，而２０１９年度淨虧損約為２７０萬元。集團認
為虧損擴大主要由於去年新冠疫情在全球蔓延肆虐。
集團預計去年度業績公告將於３月底前刊發。（ｐｌ）
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