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即市新聞

15/03/2021 12:58

【內航高飛】憧憬復甦內航跑出，何啟俊：東航趨勢向好現價可吼

　　《經濟通通訊社１５日專訊》受國內機票預訂情況及上月民航旅客運輸量消息刺激，市場憧
憬旅遊需求釋放，今早內地航空股集體大漲，南航（０１０５５）及東航（００６７０）半日各
升約８％，國航（００７５３）漲升６％。
　　據去哪兒數據預訂情況顯示，近日平台上關於清明小長假的機票酒店預訂已經啟動，目前清
明假期國內機票預訂量已經接近２０１９年同期水平。分析認為，就地過年壓抑的休假、探親需
求或在小長假前逐步釋放，以商旅為代表的剛性出行也將迎來一波大幅增長。
　　而隨著今年五一假期「連休五天」政策落地，攜程數據顯示，４月３０日至５月５日酒店訂
單量較２０１９年增長５３％。
　　中國民航局公布，２月民航旅客運輸量２３９４﹒８萬人次，同比增長１８７％。２月份完
成貨郵運輸量４５﹒９萬噸，同比增長５５％。
　　招商證券指，國內航空出行需求快速恢復，春節期間民航客運量按年下降約七成，但其後客
運量實現快速回升，預計清明、五一假期將迎來出行小高峰。
　
＊東航已破去年雙頂現價可吼＊
　
　　今早航空板塊由南航及東航領跑，投資者或有意部署。千里碩證券研究部經理何啟俊向《經
濟通通訊社》表示，國內航空板塊是現時相對可看好的板塊，近期資金偏好復甦概念，而相關的
旅遊股及酒店股亦有跟升，相信炒「假期出行」可持續一段時間。且近日人民幣匯率短線緩升，
而內地航空企業營運成本多以美金計價，人民幣走強有助減輕其成本及債務負擔。
　　何啟俊指，東航已突破去年９月至１２月的３﹒７至３﹒８元雙頂，且該股今日早市成交量
已多於過去數日之全日成交，短期趨勢向好。初步目標價為４﹒４元，穿１０天及２０天線匯聚
處３﹒６元再止蝕。（ｐｌ）

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