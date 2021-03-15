騰訊跌幅擴大，科指插３％，港股午後轉跌３６點報２８７０３

《經濟通通訊社１５日專訊》美國十年期債息再度升穿１﹒６厘水平，美股上周五個別發展

，而港股上周五倒跌逾六百點後，今早高開１８４點。十年期美債收益率逼近１﹒６４％，創一

年來最高水平，科技股走勢各異。騰訊上周據報成為下一個金融監管目標，大摩指監管消息拖累

金融科技業務，騰訊（００７００）跌４﹒０７％，報６２４元，再穿１００天線（約６２９１

１元）。小米（０１８１０）獲美國法院暫停投資禁令，ＭＳＣＩ亦暫緩將其剔出旗下指數的安

排，該股仍然領跑恆指，不過升幅收窄至７﹒２５％，報２４﹒４元。

午後，恆生指數升幅顯著收窄甚至轉跌，現報２８７０３，跌３６點或跌０﹒１３％，主板

成交１３５２﹒３９億元。國企指數報１１１２４，跌４８點或跌０﹒４３％。恆生科技指數報

８２４０，跌２１５點或跌２﹒５５％。

即月期指新報２８６８８，跌２２點，低水１６點。即月國指期貨報１１１２２，跌３６點

，低水３點。即月科指期貨新報８２２５，跌１７１點，低水２１點。

上證綜合指數報３４０６，跌４６點或跌１﹒３４％，成交３０３９﹒６６億元人民幣。

深證成份指數報１３４５０，跌４４６點或跌３﹒２１％，成交３３７０﹒０５億元人民幣

。



表列恆指五大升╱跌幅股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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小米 （０１８１０） ２４﹒４０元 升７﹒２５％

潤地 （０１１０９） ３７﹒４５元 升４﹒３２％

中石化（００３８６） ４﹒４６元 升３﹒４８％

金沙 （０１９２８） ３８﹒４０元 升３﹒２３％

建行 （００９３９） ６﹒６０元 升３﹒１２％



騰訊 （００７００） ６２４﹒００元 跌４﹒０７％

安踏 （０２０２０） １１７﹒７０元 跌４﹒７０％

美團 （０３６９０） ３１５﹒２０元 跌５﹒３５％

藥明 （０２２６９） ８５﹒１５元 跌６﹒６３％

海底撈（０６８６２） ５３﹒５５元 跌６﹒９５％

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（ｋｉ）

