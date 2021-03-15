《經濟通通訊社１５日專訊》第一信用（０８２１５）預期錄得２０２０年年度該公司擁有
人應佔綜合虧損約３﹒６７６億元，而截至２０１９年１２月３１日止年度則錄得應佔綜合虧損
約１﹒３２９億元，虧損增加，主要由於２０２０年年度收益下跌以及２０２０年年度應收貸款
減值虧損大幅增加（當中考慮到除其他因素以外，預期應收貸款的較長回收期及較低悉數償還可
能性等因素）所致。
該公司預期業績將於３月２３日刊發。（ｋｓ）
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15/03/2021 08:53
【企業盈警】第一信用（０８２１５）料去年虧損擴至３﹒６８億元
《經濟通通訊社１５日專訊》第一信用（０８２１５）預期錄得２０２０年年度該公司擁有
人應佔綜合虧損約３﹒６７６億元，而截至２０１９年１２月３１日止年度則錄得應佔綜合虧損
約１﹒３２９億元，虧損增加，主要由於２０２０年年度收益下跌以及２０２０年年度應收貸款
減值虧損大幅增加（當中考慮到除其他因素以外，預期應收貸款的較長回收期及較低悉數償還可
能性等因素）所致。
該公司預期業績將於３月２３日刊發。（ｋｓ）
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