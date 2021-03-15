內地工業及社會消費數據勝預期，港股升逾４００點突破二萬九關

《經濟通通訊社１５日專訊》內地工業及社會消費數據勝預期，港股升逾４００點突破二萬

九關，現時，恆生指數報２９１５３，升４１３點或升１﹒４４％，主板成交５２８﹒００億元

。國企指數報１１３３５，升１６２點或升１﹒４５％。恆生科技指數報８５９９，升１４２點

或升１﹒６９％。

即月期指新報２９１１０，升４００點，低水４３點。即月國指期貨報１１３２２，升１６

４點，低水１４點。即月科指期貨新報８５８９，升１９３點，低水１１１點。

國家統計局公布，首２月社會消費品零售總額增３３﹒８％，略高市場預期的增３２％，比

２０１９年１ ２月份增長６﹒４％；兩年平均增速為３﹒２％。首２月工業增加值增３５﹒１

％，超過市場預期增３０％。

建行（００９３９）現價升１﹒５６２％，報６﹒５００元，成交約６６７１萬股，涉資４

﹒２９億元。Ａ股（滬：６０１９３９）現價７﹒４４０元人民幣，升１﹒５０１％，成交２﹒

６６億元人民幣，涉及３５９３萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價３６﹒８９９％。工行（０１３９

８）升１﹒４６０％，報５﹒５６０元。國壽（０２６２８）升１﹒３４８％，報１６﹒５４０

元。平保（０２３１８）升０﹒９７８％，報９８﹒０５０元。

其他重磅股方面， 騰訊（００７００）報６５２﹒５００元升０﹒３０７％，匯控（００

００５）報４５﹒９００元升０﹒３２８％，阿里巴巴（０９９８８）報２２４﹒２００元跌０

﹒７９６％，中移動（００９４１）報５３﹒０５０元升２﹒０１９％，友邦（０１２９９）

９９﹒３００元升３﹒４３７％。（ｅｃ）

