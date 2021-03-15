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15/03/2021 10:08

內地工業及社會消費數據勝預期，港股升逾４００點突破二萬九關

　　《經濟通通訊社１５日專訊》內地工業及社會消費數據勝預期，港股升逾４００點突破二萬
九關，現時，恆生指數報２９１５３，升４１３點或升１﹒４４％，主板成交５２８﹒００億元
。國企指數報１１３３５，升１６２點或升１﹒４５％。恆生科技指數報８５９９，升１４２點
或升１﹒６９％。
　　即月期指新報２９１１０，升４００點，低水４３點。即月國指期貨報１１３２２，升１６
４點，低水１４點。即月科指期貨新報８５８９，升１９３點，低水１１１點。
　　國家統計局公布，首２月社會消費品零售總額增３３﹒８％，略高市場預期的增３２％，比
２０１９年１　２月份增長６﹒４％；兩年平均增速為３﹒２％。首２月工業增加值增３５﹒１
％，超過市場預期增３０％。
　　建行（００９３９）現價升１﹒５６２％，報６﹒５００元，成交約６６７１萬股，涉資４
﹒２９億元。Ａ股（滬：６０１９３９）現價７﹒４４０元人民幣，升１﹒５０１％，成交２﹒
６６億元人民幣，涉及３５９３萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價３６﹒８９９％。工行（０１３９
８）升１﹒４６０％，報５﹒５６０元。國壽（０２６２８）升１﹒３４８％，報１６﹒５４０
元。平保（０２３１８）升０﹒９７８％，報９８﹒０５０元。
　　其他重磅股方面，　騰訊（００７００）報６５２﹒５００元升０﹒３０７％，匯控（００
００５）報４５﹒９００元升０﹒３２８％，阿里巴巴（０９９８８）報２２４﹒２００元跌０
﹒７９６％，中移動（００９４１）報５３﹒０５０元升２﹒０１９％，友邦（０１２９９）　
　　９９﹒３００元升３﹒４３７％。（ｅｃ）

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