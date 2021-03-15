滬港通旗下港股通納入包括微盟、恒大物業、藍月亮等２０股份

《經濟通通訊社１５日專訊》滬港通旗下港股通調整標的名單，納入２０隻股份，剔出１５

隻股份，今日起生效。

納入的股份包括：華寶（００３３６）、遠大醫藥（００５１２）、世茂服務（００８７３

）、華潤萬象（０１２０９）、美東（０１２６８）、融創服務（０１５１６）、雅迪（０１５

８５）、愛康（０１７８９）、ＥＳＲ（０１８２１）、雲頂新耀（０１９５２）、永升生活（

０１９９５）、微盟（０２０１３）、先聲藥業（０２０９６）、雅生活（０３３１９）、信義

能源（０３８６８）、海吉亞（０６０７８）、恆大物業（０６６６６）、藍月亮（０６９９３

）、九毛九（０９９２２）、泡泡瑪特（０９９９２）。

剔出的股份包括：鷹君（０００４１）、保利置業（００１１９）、第一太平（００１４２

）、瑞房（００２７２）、大家樂（００３４１）、四環（００４６０）、聯合能源（００４６

７）、中國東方（００５８１）、六福（００５９０）、首都機場（００６９４）、利福國際（

０１２１２）、忠旺（０１３３３）、國泰君安國際（０１７８８）、北汽（０１９５８）及渤

海銀行（０９６６８）。（ｅｃ）

