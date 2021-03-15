《盤後部署》港股欠上升動力，料本周市場氣氛謹慎後市續整固

《經濟通通訊社１５日專訊》十年期美債收益率逼近１﹒６４％創一年高位，美股上周五

（１２日）個別發展，港股今早亦高開１８４點報２８９２３點後現支持，曾見全日高位

２９１７８點後升幅漸收窄。午後港股表現偏軟，反覆向下好淡爭持，曾低見２８６１２點全日

低位，恆指最終收報２８８３３點，升９４點或升０﹒３３％，主板成交１９３６﹒８３億元。

國企指數報１１１４４點，跌２８點或跌０﹒２６％。恆生科技指數報８２６４點，跌１９２點

或跌２﹒２７％。

據悉中美高層官員本周將於阿拉斯加會晤，Ａ場兩市今日偏軟，上證綜合指數報３４１９點

，跌３３點或跌０﹒９６％；深證成份指數報１３５２０點，跌３７６點或跌２﹒７１％。兩市

成交合計８０７０億元人民幣。

重磅股個別發展，友邦（０１２９９）獲大行中金維持其「跑贏大市」評級，目標價維持

１２０元，收升４﹒１７％，報１００元；而中國國統局料低基數下首季經濟或大升，建行

（００９３９）收升３﹒２８％，報６﹒６１元；惟騰訊（００７００）據稱已成為中國加大金

融科技領域監管力度的下一個目標，收跌３﹒４６％，報６２８元。



＊傳印度將全面禁止加密貨幣＊



印度政府消息人士透露，印度將全面禁止加密貨幣，甚至將罰款於印度交易和持有加密貨幣

的人。據報法案將給予加密貨幣持有者最多半年時間進行清算，如禁令正式落實，印度將成第一

個將持有加密貨幣列為非法的經濟體。

全球最大對沖基金Ｂｒｉｄｇｅｗａｔｅｒ聯席首席投資官Ｂｏｂ Ｐｒｉｎｃｅ指，最近

美債拋售潮或將加速，從而威脅高風險資產價值。他表示美市出現ＳＰＡＣ熱潮與數字貨幣價格

飆升等情況，是由於美聯儲寬鬆貨幣政策，和國會批准大規模刺激計劃引起現。而隨美國經濟增

長改善，他料通脹壓力將使美聯儲縮減刺激措施，或致高達２１萬億美元的美國債市再陷入低迷

。



＊料後市阻力較大，本周大市續整固＊



港股今日高開低走，指數受限五十天線（約２９１６１點），雖然不少傳統股今日發力，但

帶動恆指力度不太大。加上中美兩國高層將於本周會晤，料市場氣氛將較為謹慎，預料港股本周

將續整固格局，於２８５００至２９５００點徘徊。同時參考大市圖表，最近已出現死亡交叉，

即十天線（約２９０４５點）跌穿廿天線（約２９６３５點）與五十天線的情況，反映後市趨勢

向淡，確立恆指後市或續弱勢表現。（ｊｃ）

