【大國博弈】美國國安顧問沙利文：貿易問題不是本周中美會晤主題

《經濟通通訊社１５日專訊》美國國家安全顧問沙利文上周表明，中美首階段貿易協議及關

稅問題並非本周中美阿拉斯加會晤的主要議題，相反香港、新疆及台灣的問題，以及日本、印度

、澳洲在四方安全對話（Ｑｕａｄ）會談上提出的關注都是今次的主題，強調美方將重申技術不

會被用作危害國安和價值觀。（ａｌ）（ｚｚ）

