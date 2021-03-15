【全球放水】美國眾議院議長佩洛西：國會須迅速推進重大基建計劃

《經濟通通訊社１５日專訊》美國國會眾議院議長佩洛西周日（１４日）接受美國廣播公司

訪問時表示，希望總統拜登將在未來數個月尋求通過的大型基建及刺激就業計劃獲得共和黨支持

，不過她表明未確定是否需要加稅以為計劃提供資金。

佩洛西上周五（１２日）表示，已經指示關鍵民主黨議員與共和黨合作推進重大基建計劃，

她上周四（１１日）亦已與監督基建方案的眾議院委員會主席會面，及後發表聲明指「國會必須

迅速行動，制定大規模的改革性基建方案。」她又表明希望新計劃能夠解決交通、能源、寬頻、

教育、地產、供水系統等關鍵需求問題。

共和黨領袖巴拉索直指希望與民主黨達成兩黨有共識的基建方案，但民主黨經常漠視共和黨

的觀點。

參議院民主黨領袖舒默上周五接受訪問時則表示，不排除修訂議事規則，讓大型基建計劃在

國會強行通過，而不需要理會共和黨。

舒默亦提到將尋求將新紓困法案中兩項臨時援助措施，即額外兒童稅項寬減、食品援助措施

恆常化。

上述措施涉及向家庭提供針對兒童與婦女每月９至１１美元的營養津貼，以及每名兒童每年

２０００美元的稅務寬減。（ａｌ）

