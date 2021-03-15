《經濟通通訊社１５日專訊》緬甸反軍政府政變示威浪潮惡化，據人權監察團體指最少３８
名示威者周日（１４日）死亡，當中２２人在最大城市仰光的工業區內被當局殺死。
而據中國央視報道指，緬甸仰光工業區多間工廠遭遇縱火和打砸，涉及企業多數為中資企業
或中緬合資企業。
中國駐緬甸大使館呼籲當地民眾合法表達訴求，不被煽動和利用破壞中緬友好合作，不過有
示威者認為中國支持緬甸軍方，當地反華情緒日漸升高。（ａｌ）
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15/03/2021 09:44
【緬甸局勢】緬甸反軍政府示威浪潮惡化，最少３８示威者周日死亡
《經濟通通訊社１５日專訊》緬甸反軍政府政變示威浪潮惡化，據人權監察團體指最少３８
名示威者周日（１４日）死亡，當中２２人在最大城市仰光的工業區內被當局殺死。
而據中國央視報道指，緬甸仰光工業區多間工廠遭遇縱火和打砸，涉及企業多數為中資企業
或中緬合資企業。
中國駐緬甸大使館呼籲當地民眾合法表達訴求，不被煽動和利用破壞中緬友好合作，不過有
示威者認為中國支持緬甸軍方，當地反華情緒日漸升高。（ａｌ）
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