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即市新聞

15/03/2021 17:48

《台股攻略－馮偉明》電子股再度走弱，台股微跌５點收市

　　《台股攻略》上星期五（１２日）美科技股低收作結，台股今日（１５日）亦呈現震盪格局
，加上大型電子股下跌，拖累整體表現。加權指數今日收１６２５６點，微跌５點，成交金額進
一步萎縮至２６４２億元（新台幣．下同）。
　　台積電今日開市遇到沽壓，股價反覆下跌，最終收６１１元，跌３元；聯電亦跌市收場，收
４８﹒１５元，跌０﹒９５元。聯發科力守紅盤，股價全日守於平盤之上，收９０７元，升８元
。鴻海於尾市有買盤入市支持，股價掉頭上升，收１２１元，升１元。其他電子權值股方面，大
立光、日月光投控及台達電表現弱勢，跌幅約１％至２％。美債殖利率回升，資金轉移至金融及
傳產股板塊。金融股方面，中信金、國泰金、兆豐金及富邦金收市升幅超過１％。傳產股方面，
航運股續強。四維航及新興今日以漲停板價收市，分別收１２﹒７５元及２２元；貨櫃股同樣獲
買盤青睞，陽明大升超過７％，收全日最高位３１﹒３０元，重返３０元開關口，而長榮及萬海
亦升２％至３％。
　　台股今日跟隨美股呈現成交量下跌的整理格局，加上電子股轉弱，後市有否上升動力，須視
乎美股走勢。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

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