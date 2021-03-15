【企業盈警】麒麟集團（０８１０９）料十八個月虧損４９２０萬元

《經濟通通訊社１５日專訊》麒麟集團（０８１０９）預料集團截至去年１２月３１日止十

八個月的淨虧損，較截至２０１９年６月３０日止十二個月的淨虧損約４９２０萬元增不少於７

０％。

董事會指集團期內虧損淨額增加主要由於應收貸款減值虧損增加逾４倍，以及該集團期內營

業額因疫情導致香港不利市場環境，而較截至２０１９年６月３０日止十二個月的營業額減逾三

成。而相關業績料於３月３１日或之前刊發。（ｊｃ）

