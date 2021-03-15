【企業盈警】濱海泰達（０８３４８）料去年盈轉虧１﹒３３億人幣

《經濟通通訊社１５日專訊》濱海泰達（０８３４８）料集團截至去年１２月３１日止年度
公司股東應佔虧損或錄約１﹒３３億元人民幣，較２０１９年同期股東應佔溢利９﹒０７億元人
民幣由盈轉虧。董事會認為，業績大幅虧損主要由於公司對貿易應收款項計提了減值撥備。預期
有關業績將於本月刊發。（ｊｃ）
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