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即市新聞

15/03/2021 10:24

《窩輪豪情－梁業豪》恒指即市阻力２９２０６

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為公用事業、地
產建築業與原材料業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為中銀
香港（０２３８８）、中國宏橋（０１３７８）與普拉達（０１９１３），可用作買入其相關認
購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則
宜首選京東集團（０９６１８）、翰森製藥（０３６９２）與京東健康（０６６１８）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業、地建築業與原材料業。此外，
恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為小米（０１８１０）、中國宏橋
與普拉達，可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證
超短線圖利時應參考的股票，則宜首選京東集團、港鐵（０００６６）與阿里巴巴
（０９９８８）。
　　恆生指數略為高開後，先下試２８７１６關口支持，然後掉頭升上２９１７９，上升動力來
自理想的內地經濟數據公布。即市首個重要阻力為為２９０６０，但一般而言，呈現０﹒５％的
突破（即恆指升抵２９２０６附近）是正常的。於市況處於大幅波動的情況下，突破幅度更可高
達１％（即恆指升抵２９３５１附近。這是筆者自己研發的指數即市重要阻力位╱支持位的推算
方法，有很高的準繩度。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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