《談國論企－黎偉成》須由愛國精英治港始復穩定繁榮

《談國論企》中國十三屆全國人民代表四次會議於２０２１年３月１１日舉行的閉幕會，表

決通過的１０項決議草案和決定草案中，惹人注目的《全國人民代表大會關於完善香港特別行政

區選舉制度的決定（草案）》，將會由人大常委會和香港特區立法會先後立法和落實執行，會狠

狠打擊和壓制境內外反中亂港攬炒惡毒力量，確保「一國兩制」、「港人治港」、高度自自的方

針行穩致遠。以愛國者為主體「港人治港」是不容置疑之策，重要的是要愛國精英治港，始能夠

使香港真正的回復穩定？榮佳境，任重道遠也。



＊有能力管治好香港才是愛國者之精英＊



由一年一度的全國人大會議審議和通過關於完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）（

簡稱《決定》），足見國家極為高度重視香港存在多年的政治重大缺漏，特別是攬炒派要通過選

舉和議會徹徹底底的破壞香港，搞什麼「港獨」，以謀反共反華，故中央需要完完全全的堵塞漏

洞，始能夠平香港近年日益嚴重的政治動亂，才可以狠狠打擊以美帝國霸權主義者等通過亂港以

反中反共的惡思劣行。尤其是人大會議是以２８９５票贊成、０票反對和１票棄權的幾乎全票通

過，在在反映全國人民全力支持把香港撥亂反正。

我之評有三個方面：（甲）全國人大會議是按憲法修訂香港特區的選舉制度，即（１）第

３１條之「國家在必要時得設立特別行政區。在特別行政區內實行的制度按照具體情況由全國人

民代表大會以法律規定」，和（２）第６２條中之第二項「監督憲法的實施」、第十四項的「決

定特別行政區的設立及其制度」和第十六項的「應當由最高國家權力機關行使的其他職權」等，

都是有法可依，更是有實情可據。

君不見攬炒派按戴耀庭所策劃的十步炒作出所謂「預選」，之後在區議會選舉奪小「權」，

便肆無忌憚地攻奸出席區議會的官員、破壞區內的建設，甚至搞「港獨」劣行，如此況在立法會

選舉「複製」，香港肯定成為反共和癲覆國家的「基地」，在港情惡化到如斯田地，國家按憲法

出手，也就是必然而然之事。

同樣重要的，是（乙）在港人治港的政策框架底下，《決定》的制定和施行所強調的「愛國

者治港」，是進一步強化「一國兩制」的效益，是絕對肯定之策。要高度和嚴格注意的，是愛國

者在港確不少，但有能力的精英，並尤以深透認知憲法、國策和用人以賢的精英為然，否則便會

重現政治上的「修例」、衝立法會產黑暴，攬炒派更「預選」癱瘓區議會等重大誤失，甚至在民

生「防控」惡疫一波又一波社區爆發等連連敗象，更嚴重問題在於當政者定策施政有偏差、誤失

仍死撐；而非檢討，更無廣聽意見，擇善而為，將功補過，要有確確實實的政績，始為愛國且愛

港者，治港失敗者，何言愛國？

由是「愛國者治港」的基調不變，但要強化版之「愛國精英治港」，否則治港破壞遠多於建

設，就愛不上香港，當非真真正正的從治好香港而達致愛國即不為國家深憂之道，故既愛國，又

是精英，始為治港者之選之材。



＊要作選綱作出評審及檢查成敗保高質＊



建議香港的各級主要政治選舉，要作出品質的有力保證，特別是（Ｉ）特首的選舉及其委任

的管治班子，不僅進行（ｉ）愛國的品格審查，即從過去的言與行作判論；同樣重要的是

（ｉｉ）在品質上的審查，包括參選特首者要定下一旦當選的全面施政政綱，而就任特首後所委

任的問責司局級高官及其下的主要官員，都要有其可能委任的職位的政策和綱要，作為十分重要

的愛國和治理能力的重要任職的判斷和承諾。美國總統所委的內閣成員甚至白宮要員，都要向美

國國會聽證會作出政策和能力宣示，香港亦需要作出相關的審查，才可以真真正正讓愛國精英治

港，撥亂反正的同時，更可以便香港回復穩定繁榮。

至於（ＩＩ）立法會選舉，同樣是要參選者在選舉時詳列其政綱，作為評估的其中重要標準

，重要的當然是愛國，擁護基本法、國安法，乃必然而然的宣誓。

（ＩＩＩ）選舉委員會，當然有舉足輕重的地位。選材當然既愛國又有其本身專業的長處。

還有（ＩＶ）當選後的表現評審，和有機制可以解決不稱職者的職位，包括特首。

再談（丙）美國及其盟友如英國等，必然對《決定》感到「不滿」，和擬對此作出「制裁」

，乃可以預期的劣舉，都是如對港區國安法般隔靴搔癢，因《決定》是中國的內政、主權事務，

更是全國人大的決議，相信國家會強化香港的經濟金融和社會等各個層面的支持，特別是在港舉

行國際級的經濟金融會議，確保香港的穩定繁榮。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

