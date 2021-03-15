《異動股》小米（１８１０）開漲９％，獲暫停認定為中國涉軍企業

《經濟通通訊社１５日專訊》小米（０１８１０）裂口高開８﹒７９％，報２４﹒７５元，

以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１３﹒５３％。該股成交約３７４５萬股，涉資９﹒２４

億元。

小米集團公布，根據前美國總統特朗普發布的１３９５９號行政令，美國國防部將其認定為

「中國涉軍企業」。於１月２９日，該集團在美國哥倫比亞特區地方法院起訴美國國防部及美國

財政部等，要求法院宣告該決定違法並撤銷該決定。該集團指，在美東時間本月１２日，法院頒

發臨時禁令，暫停把其認定為中國涉軍企業的行政命令，解除美國投資者購買及持有其證券的限

制。該臨時禁令立即生效。

該集團指，本身是一家股票公開交易、經營管理獨立的上市公司，產品都是面向消費者的電

子產品，並認為，將其列入中國涉軍企業名單是一個草率和隨意的決定，法官也對此表示認同。

該集團會繼續請求法院最終判決該政令對其無效。

現時，恆生指數報２８９２３點，升１８４點或升０﹒６４％，主板成交１０３﹒０３億元

。國企指數報１１２７２點，升９９點或升０﹒８９％。恆生科技指數報８５４９點，升９２點

或升１﹒１０％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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小米 （０１８１０） ２４﹒７５元 升８﹒７９％

騰訊 （００７００） ６５０﹒００元 跌０﹒０８％

美團 （０３６９０） ３３５﹒４０元 升０﹒７２％

京東集團（０９６１８） ３２９﹒００元 跌４﹒１９％

阿里巴巴（０９９８８） ２２７﹒００元 升０﹒４４％

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（ｋｓ）

