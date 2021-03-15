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即市新聞

15/03/2021 09:24

《異動股》小米（１８１０）開漲９％，獲暫停認定為中國涉軍企業

　　《經濟通通訊社１５日專訊》小米（０１８１０）裂口高開８﹒７９％，報２４﹒７５元，
以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１３﹒５３％。該股成交約３７４５萬股，涉資９﹒２４
億元。
　　小米集團公布，根據前美國總統特朗普發布的１３９５９號行政令，美國國防部將其認定為
「中國涉軍企業」。於１月２９日，該集團在美國哥倫比亞特區地方法院起訴美國國防部及美國
財政部等，要求法院宣告該決定違法並撤銷該決定。該集團指，在美東時間本月１２日，法院頒
發臨時禁令，暫停把其認定為中國涉軍企業的行政命令，解除美國投資者購買及持有其證券的限
制。該臨時禁令立即生效。
　　該集團指，本身是一家股票公開交易、經營管理獨立的上市公司，產品都是面向消費者的電
子產品，並認為，將其列入中國涉軍企業名單是一個草率和隨意的決定，法官也對此表示認同。
該集團會繼續請求法院最終判決該政令對其無效。
　　現時，恆生指數報２８９２３點，升１８４點或升０﹒６４％，主板成交１０３﹒０３億元
。國企指數報１１２７２點，升９９點或升０﹒８９％。恆生科技指數報８５４９點，升９２點
或升１﹒１０％。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小米　　（０１８１０）　　　２４﹒７５元　　　升８﹒７９％
　　騰訊　　（００７００）　　６５０﹒００元　　　跌０﹒０８％
　　美團　　（０３６９０）　　３３５﹒４０元　　　升０﹒７２％
　　京東集團（０９６１８）　　３２９﹒００元　　　跌４﹒１９％
　　阿里巴巴（０９９８８）　　２２７﹒００元　　　升０﹒４４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｋｓ）

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