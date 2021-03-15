《外匯達仁－盧楚仁》美元正走上轉勢之路

《外匯達仁》拜登１﹒９萬億經濟方案通過後，金融市場馬上將焦點轉向拜登的２萬億基建

方案，眾議院院長佩洛西在訪問時表示，希望拜登在未來數個月推出並尋求國會通過相關基建計

劃。但訪問時佩洛西沒有明確表示是否需要加稅為大型基建籌集資金，不過我認為未來財政部為

了應付１﹒９萬億刺激經濟方案，及２萬億基建計劃而推出大幅加稅方案是在所難免。若大幅加

稅的話，對美股或美國經濟可能有好有壞，但若對美元來說，相信是好多過壞，因為美國財赤因

大幅加稅因而有機會改善。



刺激方案及大型基建上馬，除衍生加稅之外，亦會增加美國財政部發債的壓力，增發債亦會

令債價受壓導致美國十年期債息上升，況且推動２萬億基建會帶動原材料價格即基本金屬的銅、

鋁和鐵礦石，甚至大宗商品價格持續上升，繼而帶動通脹升溫。通脹升溫亦驅使債息走上易升難

跌之路，這樣的話便有機會令美元徹底轉勢，而不是死貓彈。



上周四（１１日）歐洲央行行長拉加德開會後表示在第二季會加快買債步伐，來回應歐洲多

國十年期債息上升的負面影響，這是繼澳洲儲備銀行之後第二個央行回應債息上升。若歐洲央行

加快買債步伐的話，無形中會令歐元受壓，況且歐洲的十年期債息會因為歐洲央行加快買債步伐

而回落或升幅放緩，那麼美歐之間的十年期債息差進一步拉闊對歐元相當不利，而歐元下跌絕對

有助美匯指數更上一層樓。



目前形勢對美元相當有利，要注意的風險是３月１７日星期三聯儲局會議，如果一旦鮑威爾

改變初衷宣布推出扭曲操作（沽短債買長債），而令美債息下跌的話，這便有機會令美元打回弱

勢的原形。但我仍然認為鮑威爾不會推出扭曲操作，因美國經濟最近幾個月沒有因債息上升而出

現負面影響，而且美股亦沒有因為債息上升而全面暴跌，雖納指有所調整，但道指卻屢創新高，

反映聯儲局根本沒有壓力和需要作出行動。相反，經濟數據全面轉壞和美股三大指數出現全面暴

跌，這樣聯儲局才有壓力採取行動救市。所以整體來說，美元後市仍然繼續可以睇高一線。

《獨立外匯商品分析師 盧楚仁》

