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15/03/2021 11:00

【數據解讀】統計局：今年經濟保持穩定恢復有基礎、有條件

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局新聞發言人劉愛華在國新辦發
布會表示，從１－２月經濟運行的主要數據情況來看，可以說今年中國經濟繼續保持穩定恢復的
態勢是有基礎、有條件的。從今年１－２月份主要指標不管從同比增速來看，還是兩年平均增速
來看，都延續了２０２０年二季度以來的穩定恢復態勢，這種延續為整體經濟的持續恢復奠定了
堅實的基礎。
　　她表示，從要素支撐看，中國經濟的物質基礎比較雄厚、產業體系完整、市場空間廣闊、人
力資源豐富的優勢日益彰顯，可以說是中國應對各類風險挑戰、支持經濟持續恢復的信心所在。
　　從政策支撐看，剛剛結束的「兩會」指出，要保持宏觀經濟政策的連續性、穩定性、可持續
性，要促進經濟運行在合理區間，要繼續為企業紓困，政策保持延續性，不急轉彎，根據具體的
形勢變化進行調整完善，促進經濟基本盤的穩定。可以說，這些政策對經濟形勢的複雜嚴峻是有
預見性的，也是有準備的。盡管當前國際環境依然複雜嚴峻，不穩定不確定的因素還是比較多；
國內疫情防控的壓力尤存，經濟恢復的基礎還不太牢固，但是支撐經濟穩定恢復的有利因素是比
較多的，經濟有基礎也有條件延續恢復的態勢。

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