【數據解讀】統計局：就地過年對不同行業、不同企業影響不太一樣

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》內地１月份社會消費零售總額環比下降１

﹒４％，２月環比微升０﹒５６％，對於今年就地過年對消費的影響，國家統計局新聞發言人劉

愛華在國新辦發布會表示，就地過年是今年的新事物，從整體上看，就地過年對不同行業、不同

規模企業的影響不太一樣。



＊就地過年提振工業生產、抑制交通運輸＊



劉愛華表示，比如對工業生產來講，就地過年起到了一定提振作用。統計局開展的快速調查

顯示，春節期間工業企業員工放假時間縮短到７﹒５天，這和往常年份比是明顯短的，放假短了

就帶來了員工節後復崗率比較高，開工時間相對比較長，對工業生產就起到提振作用。就地過年

對服務業行業，比如長途旅行之類的交通運輸方面，可能就有抑制作用。所以，就地過年對工業

和服務業的影響是不同的。

在消費不同領域也產生了不同影響。從監測結果來看，就地過年帶來的對城市的文娛類行業

，比如電影的票房收入是比較高的，對城市的消費起到了促進和帶動作用。對網購也是一種促進

作用，不能回家過年，可以通過網購給親人購買禮物，對快遞業也是促進作用。

從城鄉市場變化的情況來看，就地過年的影響也有所體現。比如，１－２月份，城鎮社會消

費品零售總額兩年平均增長３﹒４％，鄉村社會消費品零售總額兩年平均增長１﹒３％，也就是

說城鎮消費快於農村。就近兩年數據，這個數據的趨勢和前兩年表現出來的規律不太一樣。前兩

年一直是鄉村市場消費快於城鎮，今年在就地過年政策影響下，城鎮消費快於鄉村。

