【數據解讀】統計局：消費和投資仍處於恢復性增長過程中

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局新聞發言人劉愛華在國新辦發

布會表示，社會消費品零售額扣除基數影響以後兩年平均增長３﹒２％，全國固定資產投資（不

含農戶）兩年平均增長１﹒７％。從這兩個數據大家可以作出判斷，現在不管是消費還是投資都

仍然處於恢復性增長的過程中。



＊餐飲消費受到局部地區的聚集性疫情影響＊



劉愛愛華指出，消費市場在今年前兩個月呈現出三個特點：第一個特點，商品銷售加快復甦

，餐飲消費尚未恢復到疫情前的水平。１－２月，商品零售兩年平均增長３﹒８％，餐飲收入下

降２％，說明餐飲消費還是受到局部地區的聚集性和散發性疫情影響，消費潛力尚未完全釋放。

第二個特點，升級類商品增速比較高，基本的生活消費保持了穩定增長。在升級類商品中，

體育娛樂用品類、通訊器材類兩年平均的增速都達到了１８％以上，是一個比較高的增速。基本

生活消費類如糧油食品類消費兩年平均增長１０﹒３％，繼續保持穩定增長。

第三個特點，網上零售保持較快增長，實體店鋪呈現恢復性增長。今年１－２月份實物商品

網上零售額兩年平均增長１６％。限額以上零售業實體店商品零售額增長４﹒１％。在網上零售

保持較快增長的同時，實體店鋪在疫情得到有效防控的背景下逐漸恢復性增長。這是消費市場呈

現的三個基本特點。



＊高技術產業投資增長較快，製造業投資較慢＊



投資方面，劉愛華表示，今年１－２月份，固定資產投資（不含農戶）兩年平均同比增長

１﹒７％，增長比較快的是高技術產業投資、社會領域投資，可以說補短板、強弱項、增後勁的

投資是在普遍加快的。高技術產業投資同比增長１１％，社會領域投資增長８﹒８％，其中衛生

領域投資增長２０﹒３％。從這些數據來看，投資也表現出恢復性增長，尤其是更好地發揮了投

資對優化供給結構的關鍵作用。目前恢復比較慢的是製造業投資，製造業投資兩年平均下降

３﹒４％，恢復的勢頭還是比較緩慢，這也是受到多種因素影響，包括企業投資能力的恢復、投

資信心的恢復，盡管疫情得到了有效控制，但是畢竟疫情防控的壓力還是存在的，外部的環境還

比較復雜嚴峻，所以製造業投資恢復可能還需要一些時間。

