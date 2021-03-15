  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/03/2021 12:45

《午市前瞻》美債息憂慮加劇，港股續波動２８２００料有支持

　　《經濟通通訊社１５日專訊》十年期美債收益率逼近１﹒６４％，創一年來最高水平，科技
股受壓，同時市場憧憬美國經濟強勁復甦，美股上周五三大指數個別發展。道指創新高，標指各
上，納指下跌７８點。亞太股市今早普遍靠穩，港股高開１８４點，升幅一度擴大至４３９點報
２９１７９。受制５０天線（２９１６３點）。美國法院暫時叫停針對小米（０１８１０）的投
資禁令，小米領跑藍籌及科指成分股，半日漲９﹒２３％，報２４﹒８５元。恆指半日收升
１６７點或升０﹒５８％，報２８９０７，主板成交１０６２﹒６０億元。國企指數報１１２２
１，升４８點或升０﹒４４％。恆生科技指數報８３９４，跌６１點或跌０﹒７３％。
　　中美高層官員本周將於阿拉斯加會晤，滬深股市今早低開，上證綜合指數報３４３２，跌２
１點或跌０﹒６１％，成交２４５４﹒９９億元人民幣。深證成份指數報１３５８９，跌３０７
點或跌２﹒２１％，成交２６９７﹒７４億元人民幣。
　　其他重磅股方面，騰訊（００７００）據稱已成為中國加大金融科技領域監管力度的下一個
目標，現挫２﹒９９８％，報６３１元；友邦（０１２９９）去年業績表現遜預期，仍獲大行中
金維持其「跑贏大市」評級，目標價維持１２０元，股價升３﹒３３３％，報９９﹒２元，。中
移動（００９４１）２月中國５Ｇ手機出貨量超１５０７萬，半日高水升１﹒３４６％，報５２
﹒７元。

＊何啟俊：小米仍具不明朗因素，僅屬短期反彈＊

　　港股上周五下挫６４５點後，今日輕微反彈。千里碩證券研究部經理何啟俊向《經濟通通訊
社》表示，市場繼續關注美債收益率升勢，由於美國疫苗接種進展帶動經濟復甦憧憬，加上拜登
簽署１﹒９萬億美元刺激方案，通脹預期助力債息再上行，科技股將續承壓。他提醒投資者留意
聯儲局周二（１６日）起議息，雖然作出實際政策改動機會較微，但官員口風消息仍能左右市場
動向。預計港股短期維持調整格局，２８２００為關鍵支持位，２９２００遇阻力。
　　今早小米（０１８１０）錄大幅反彈，受暫停被認定為中國涉軍企業的消息刺激。何啟俊認
為小米僅屬短期反彈，法院頒發臨時禁令的決定只能讓其暫時緩減相關憂慮，會否再受累投資禁
令仍具不明朗因素，受刺激上試２６元阻力位後，將如其他大型科網股般持續疲弱走勢。
（ｐｌ，ｋｉ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS15/03/2021
【FOCUS】消費衝高藏暗湧　年輕勢力主未來贏家
開市Good Morning15/03/2021
《開市Good Morning》溫傑：小米首級阻力位看26元
香港政情12/03/2021
【選舉改革】董建華：中央完善選舉制度令港由亂到治、由治到興
財經熱話12/03/2021
債息高企北水出逃　恒指挫358點　科指跌2%跑輸
中國故事12/03/2021
《神州經脈》傳華為再遭供貨限制　首二月FDI增三成四　滬指升
財經熱話12/03/2021
健身群組牽連廣　股壇大隻佬話要fit最緊要忍口！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>