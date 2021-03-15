《午市前瞻》美債息憂慮加劇，港股續波動２８２００料有支持

《經濟通通訊社１５日專訊》十年期美債收益率逼近１﹒６４％，創一年來最高水平，科技

股受壓，同時市場憧憬美國經濟強勁復甦，美股上周五三大指數個別發展。道指創新高，標指各

上，納指下跌７８點。亞太股市今早普遍靠穩，港股高開１８４點，升幅一度擴大至４３９點報

２９１７９。受制５０天線（２９１６３點）。美國法院暫時叫停針對小米（０１８１０）的投

資禁令，小米領跑藍籌及科指成分股，半日漲９﹒２３％，報２４﹒８５元。恆指半日收升

１６７點或升０﹒５８％，報２８９０７，主板成交１０６２﹒６０億元。國企指數報１１２２

１，升４８點或升０﹒４４％。恆生科技指數報８３９４，跌６１點或跌０﹒７３％。

中美高層官員本周將於阿拉斯加會晤，滬深股市今早低開，上證綜合指數報３４３２，跌２

１點或跌０﹒６１％，成交２４５４﹒９９億元人民幣。深證成份指數報１３５８９，跌３０７

點或跌２﹒２１％，成交２６９７﹒７４億元人民幣。

其他重磅股方面，騰訊（００７００）據稱已成為中國加大金融科技領域監管力度的下一個

目標，現挫２﹒９９８％，報６３１元；友邦（０１２９９）去年業績表現遜預期，仍獲大行中

金維持其「跑贏大市」評級，目標價維持１２０元，股價升３﹒３３３％，報９９﹒２元，。中

移動（００９４１）２月中國５Ｇ手機出貨量超１５０７萬，半日高水升１﹒３４６％，報５２

﹒７元。



＊何啟俊：小米仍具不明朗因素，僅屬短期反彈＊



港股上周五下挫６４５點後，今日輕微反彈。千里碩證券研究部經理何啟俊向《經濟通通訊

社》表示，市場繼續關注美債收益率升勢，由於美國疫苗接種進展帶動經濟復甦憧憬，加上拜登

簽署１﹒９萬億美元刺激方案，通脹預期助力債息再上行，科技股將續承壓。他提醒投資者留意

聯儲局周二（１６日）起議息，雖然作出實際政策改動機會較微，但官員口風消息仍能左右市場

動向。預計港股短期維持調整格局，２８２００為關鍵支持位，２９２００遇阻力。

今早小米（０１８１０）錄大幅反彈，受暫停被認定為中國涉軍企業的消息刺激。何啟俊認

為小米僅屬短期反彈，法院頒發臨時禁令的決定只能讓其暫時緩減相關憂慮，會否再受累投資禁

令仍具不明朗因素，受刺激上試２６元阻力位後，將如其他大型科網股般持續疲弱走勢。

（ｐｌ，ｋｉ）

