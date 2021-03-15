【北水炒Ｄ乜】北水淨流出１５億人幣，買建行融創中國沽美團騰訊

《經濟通通訊社１５日專訊》Ａ股再度走弱，加上科技股受反壟斷傳聞影響，港股全日好淡

拉鋸，恆指高開１８４點，報２８９２３，開市不久升勢不保，但內地公布工業增加值及社會消

費品零售增長均好過市場預期，大市止跌回升，更一度攀至４３９點，高見２９１７８，但觸及

５０天線後沽盤增加，大市午後一度倒跌１２６點，低見２８６１２，尾市收復失地，最終恆指

收報２８８３３，升９４點或０﹒３３％。

按額度計算，北水全日淨流出１５億元人民幣，上日淨流入４８﹒３億元人民幣。北水淨買

入最多的個股依次是建設銀行（００９３９）、融創中國（０１９１８）、中國海洋石油（００

８８３）；淨賣出最多的依次是美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）、香港交易所（

００３８８）。

主板成交１９３６﹒８３億元減少１４﹒１％。其中港股通成交５０１﹒７億元，佔總成交

２５﹒９％。



＊北水轉買建行，淨流入近５億＊



建行升３﹒２８％報６﹒６１元，北水淨買入４﹒８億元。

融創中國升３﹒２４％報３３﹒４５元，北水淨買入１﹒２億元。

中海油升１﹒５６％報９﹒１２元，北水淨買入０﹒６億元。

美團跌４﹒７４％報３１７﹒２元，北水淨賣出１６﹒６億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

淨買入最多港股：

建設銀行 （００９３９） ４﹒７８

融創中國 （０１９１８） １﹒２０

中國海洋石油 （００８８３） ０﹒５５

中國移動 （００９４１） ０﹒０５



淨沽出最多港股：

美團 （０３６９０） －１６﹒６２

騰訊控股 （００７００） －７﹒６０

香港交易所 （００３８８） －６﹒３８

海底撈 （０６８６２） －５﹒２４

藥明生物 （０２２６９） －５﹒１４

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｃａ）

