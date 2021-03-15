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15/03/2021 17:50

【北水炒Ｄ乜】北水淨流出１５億人幣，買建行融創中國沽美團騰訊

　　《經濟通通訊社１５日專訊》Ａ股再度走弱，加上科技股受反壟斷傳聞影響，港股全日好淡
拉鋸，恆指高開１８４點，報２８９２３，開市不久升勢不保，但內地公布工業增加值及社會消
費品零售增長均好過市場預期，大市止跌回升，更一度攀至４３９點，高見２９１７８，但觸及
５０天線後沽盤增加，大市午後一度倒跌１２６點，低見２８６１２，尾市收復失地，最終恆指
收報２８８３３，升９４點或０﹒３３％。
　　按額度計算，北水全日淨流出１５億元人民幣，上日淨流入４８﹒３億元人民幣。北水淨買
入最多的個股依次是建設銀行（００９３９）、融創中國（０１９１８）、中國海洋石油（００
８８３）；淨賣出最多的依次是美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）、香港交易所（
００３８８）。
　　主板成交１９３６﹒８３億元減少１４﹒１％。其中港股通成交５０１﹒７億元，佔總成交
２５﹒９％。

＊北水轉買建行，淨流入近５億＊

　　建行升３﹒２８％報６﹒６１元，北水淨買入４﹒８億元。
　　融創中國升３﹒２４％報３３﹒４５元，北水淨買入１﹒２億元。
　　中海油升１﹒５６％報９﹒１２元，北水淨買入０﹒６億元。
　　美團跌４﹒７４％報３１７﹒２元，北水淨賣出１６﹒６億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　建設銀行　　　　（００９３９）　　　　　　４﹒７８
　　融創中國　　　　（０１９１８）　　　　　　１﹒２０
　　中國海洋石油　　（００８８３）　　　　　　０﹒５５
　　中國移動　　　　（００９４１）　　　　　　０﹒０５

　　淨沽出最多港股：
　　美團　　　　　　（０３６９０）　　　　－１６﹒６２
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　－７﹒６０
　　香港交易所　　　（００３８８）　　　　　－６﹒３８
　　海底撈　　　　　（０６８６２）　　　　　－５﹒２４
　　藥明生物　　　　（０２２６９）　　　　　－５﹒１４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　（ｃａ）

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