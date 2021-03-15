《美元走勢－羅明立》關注聯儲本周會否就債息上升做出應對

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９﹒３６ １０８﹒９１ １０８﹒３０

歐元╱美元 １﹒１９６８ １﹒１９２６ １﹒１９２７

英鎊╱美元 １﹒３９５０ １﹒３８９６ １﹒３９０７

美元╱瑞郎 ０﹒９３１２ ０﹒９２７６ ０﹒９３０５

美元╱港元 ７﹒７６５３ ７﹒７６０８ ７﹒７６３７

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《美元走勢》上周五（１２日），美國勞工部公布２月份生產者物價指數（ＰＰＩ）按年由

１﹒７％升至２﹒８％，略高於市場預期，同時升幅為２年多新高，通脹預期進一步蔓延市場，

數據刺激美債收益率漲幅加大。２月份ＰＰＩ主要源於汽油價格的影響，值得注意的是，由於就

業市場表現仍然反覆，雖然２月份數據理想，但整體就業人數仍比疫情前少了近１０００萬，企

業難以將上漲的成本傳遞給消費者。

通脹預期升溫，美國１０年期國債收益率升至１﹒６４％，若美債息持續走高，企業融資成

本將上漲，不利於美國經濟的復甦。美股個別發展，道指再破頂但納指回軟。美匯指數曾經升近

９２關口，但非美貨幣跌後回升，美匯由高處回落，近日維持在１０天線附近爭持。市場關注本

周美聯儲是否會就債息上升做出應對。

歐元由１﹒２０關口跌至１﹒１９邊緣，可能仍會在這１００點之間上落，歐央行表示會加

速買債，短期對匯價有壓力，１﹒２０００╱３０初步重要阻力區。加元表現最強，主要是當地

２月就業數據強勁，失業率由９﹒２％跌至８﹒２％，就業人數增加２５﹒９２萬，帶動加元升

至１﹒２４５５兌１美元。近期匯市仍會受美債收益率的影響而反覆，美元略有優勢但非美以個

別發展為主，短炒區間波幅為合。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 買入日圓 １０９﹒５５ １０８﹒２０ １１０﹒１５

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１９８５ １﹒１８８０ １﹒２０３５

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

