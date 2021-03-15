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即市新聞

15/03/2021 15:35

《美元走勢－羅明立》關注聯儲本周會否就債息上升做出應對

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒３６　　　１０８﹒９１　　　１０８﹒３０
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１９６８　　　１﹒１９２６　　　１﹒１９２７
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３９５０　　　１﹒３８９６　　　１﹒３９０７
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９３１２　　　０﹒９２７６　　　０﹒９３０５
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６５３　　　７﹒７６０８　　　７﹒７６３７
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》上周五（１２日），美國勞工部公布２月份生產者物價指數（ＰＰＩ）按年由
１﹒７％升至２﹒８％，略高於市場預期，同時升幅為２年多新高，通脹預期進一步蔓延市場，
數據刺激美債收益率漲幅加大。２月份ＰＰＩ主要源於汽油價格的影響，值得注意的是，由於就
業市場表現仍然反覆，雖然２月份數據理想，但整體就業人數仍比疫情前少了近１０００萬，企
業難以將上漲的成本傳遞給消費者。
　　通脹預期升溫，美國１０年期國債收益率升至１﹒６４％，若美債息持續走高，企業融資成
本將上漲，不利於美國經濟的復甦。美股個別發展，道指再破頂但納指回軟。美匯指數曾經升近
９２關口，但非美貨幣跌後回升，美匯由高處回落，近日維持在１０天線附近爭持。市場關注本
周美聯儲是否會就債息上升做出應對。
　　歐元由１﹒２０關口跌至１﹒１９邊緣，可能仍會在這１００點之間上落，歐央行表示會加
速買債，短期對匯價有壓力，１﹒２０００╱３０初步重要阻力區。加元表現最強，主要是當地
２月就業數據強勁，失業率由９﹒２％跌至８﹒２％，就業人數增加２５﹒９２萬，帶動加元升
至１﹒２４５５兌１美元。近期匯市仍會受美債收益率的影響而反覆，美元略有優勢但非美以個
別發展為主，短炒區間波幅為合。
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０９﹒５５　　　１０８﹒２０　　　１１０﹒１５
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１９８５　　　１﹒１８８０　　　１﹒２０３５
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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