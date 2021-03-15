【新冠肺炎】帝景園２３人違強檢令，各罰款５０００元

《經濟通通訊社１５日專訊》政府上午１１時半完成就中西區舊山頂道帝景園１至５座「受

限區域」執法行動，發現有２３人未進行強制檢測，被處定額罰款５０００元。

檢測今早約８時４０分完成，約９６０名居民接受檢測，其中發現２宗初步確診個案，另有

一個樣本檢測結果仍在核實中。（ｂｉ）

