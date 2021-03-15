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15/03/2021 16:43

石藥去年多賺３９％至５１﹒６億元人幣，派末期息９港仙

　　《經濟通通訊社１５日專訊》石藥集團（０１０９３）公布，集團截至２０２０年１２月
３１日止年度純利５１﹒６億元（人民幣．下同），按年升３８﹒９％；每股基本盈利
４３﹒１６分；派末期股息每股９港仙。
　　期內，集團收入２４９﹒４２億元，按年升１２﹒８％；毛利１８６﹒８５億元，按年升
１７﹒４％。（ｃｗ）

　　　　　　　　　　　＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

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