石藥去年多賺３９％至５１﹒６億元人幣，派末期息９港仙

《經濟通通訊社１５日專訊》石藥集團（０１０９３）公布，集團截至２０２０年１２月

３１日止年度純利５１﹒６億元（人民幣．下同），按年升３８﹒９％；每股基本盈利

４３﹒１６分；派末期股息每股９港仙。

期內，集團收入２４９﹒４２億元，按年升１２﹒８％；毛利１８６﹒８５億元，按年升

１７﹒４％。（ｃｗ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

