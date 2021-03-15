澳門提前下月發放現金分享，並推５０億電子消費優惠

《經濟通通訊社１５日專訊》澳門政府宣布將推出「２０２１保就業、穩經濟、顧民生計劃

」，包括４月份提前發放現金分享，並且推出一系列針對性的消費優惠、支援無薪假人士及惠民

惠商措施。

澳門政府將自今年４月起，按序向符合條件的澳門特區居民，發放現金分享款項。每名永久

性居民獲發１萬元（澳門元﹒下同），每名非永久性居民獲發６０００元。



＊電子消費優惠為期８個月＊



至於促進本地消費計劃則由三部分組成，包括：電子消費優惠、長者消費優惠及澳人食住遊

。其中，電子消費優惠將自今年５月推出至今年底結束，為期８個月。投放總預算為５０億元，

全數用於送出的「優惠券」。每消費５０或１００元，就可以領取等額消費券，其後每消費３０

元可使用１０元消費券，每月最多領取６００元消費券，每日最多領卷２００元，限１５天內使

用，預計可拉動３倍消費力。



＊長者可享上限５０００元消費優惠＊



另外，照顧到長者居民可能不太習慣使用電子移動支付方式，６５歲或以上澳門居民可通過

「長者卡」（澳門通），享受上限５０００元的消費優惠。消費滿３０元，可立減１０元。消費

滿６０元，可立減２０元，如此類推。

政府又鼓勵澳人澳遊，刺激本地消費，支援旅遊業界。預計４至１２月推行。參與計劃的澳

門居民，每人可獲一次２００元酒店住宿補助，鼓勵酒店提供「住宿＋」套票增加體驗。

（ｃｌ）

