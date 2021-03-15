  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/03/2021 13:45

澳門提前下月發放現金分享，並推５０億電子消費優惠

　　《經濟通通訊社１５日專訊》澳門政府宣布將推出「２０２１保就業、穩經濟、顧民生計劃
」，包括４月份提前發放現金分享，並且推出一系列針對性的消費優惠、支援無薪假人士及惠民
惠商措施。
　　澳門政府將自今年４月起，按序向符合條件的澳門特區居民，發放現金分享款項。每名永久
性居民獲發１萬元（澳門元﹒下同），每名非永久性居民獲發６０００元。

＊電子消費優惠為期８個月＊

　　至於促進本地消費計劃則由三部分組成，包括：電子消費優惠、長者消費優惠及澳人食住遊
。其中，電子消費優惠將自今年５月推出至今年底結束，為期８個月。投放總預算為５０億元，
全數用於送出的「優惠券」。每消費５０或１００元，就可以領取等額消費券，其後每消費３０
元可使用１０元消費券，每月最多領取６００元消費券，每日最多領卷２００元，限１５天內使
用，預計可拉動３倍消費力。

＊長者可享上限５０００元消費優惠＊

　　另外，照顧到長者居民可能不太習慣使用電子移動支付方式，６５歲或以上澳門居民可通過
「長者卡」（澳門通），享受上限５０００元的消費優惠。消費滿３０元，可立減１０元。消費
滿６０元，可立減２０元，如此類推。
　　政府又鼓勵澳人澳遊，刺激本地消費，支援旅遊業界。預計４至１２月推行。參與計劃的澳
門居民，每人可獲一次２００元酒店住宿補助，鼓勵酒店提供「住宿＋」套票增加體驗。
（ｃｌ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話15/03/2021
【內航高飛】憧憬復甦內航跑出　何啟俊:東航趨勢向好現價可吼
FOCUS15/03/2021
【FOCUS】消費衝高藏暗湧　年輕勢力主未來贏家
開市Good Morning15/03/2021
《開市Good Morning》溫傑：小米首級阻力位看26元
香港政情12/03/2021
【選舉改革】董建華：中央完善選舉制度令港由亂到治、由治到興
財經熱話12/03/2021
債息高企北水出逃　恒指挫358點　科指跌2%跑輸
中國故事12/03/2021
《神州經脈》傳華為再遭供貨限制　首二月FDI增三成四　滬指升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>