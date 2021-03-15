【夜期時段】即月期指最新報２８８９０點，升５４點，高水５６點

《經濟通通訊社１５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８８４８點，升１２點，高水

１４點，最新報２８８９０點，升５４點，高水５６點，合約成交３８２張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１１１６０點，升６點，高水１６點，最新報１１１８５點

，升３１點，高水４１點，合約成交４１０張。

