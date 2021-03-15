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即市新聞

15/03/2021 19:26

《再戰明天》澳洲央行公布會議記錄，美國公布出口物價

　　《經濟通通訊社１５日專訊》明日澳洲央行公布會議記錄，和港燈（０２６３８）等派業績
，料成市場焦點。

＊ＦＯＭＣ開始期兩日議息＊

　　在外圍重要經濟活動上，美國國務卿布林肯與國防部長奧斯汀明日繼續訪問日本與韓國。本
港時間明早７：３０ａｍ，澳洲央行助理總裁肯特在澳洲金融業協會發表線上講話；
８：３０ａｍ澳洲央行公布貨幣政策會議記錄。明晚美國聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）展開
為期兩日的議息會議。
　　數據方面，明早８：３０ａｍ，澳洲公布第四季房價指數，季率料由０﹒８％升上１﹒８％
，年率料由４﹒５％降至２﹒９％。０：３０ｐｍ，日本公布１月工業生產。４：３０ｐｍ，香
港公布２月失業率，料由７％升上７﹒１％。８：３０ｐｍ，美國公布２月出口物價，月率料由
２﹒５％降至１％；２月進口物價，月率料由１﹒４％降至１﹒１％，年率料由０﹒９％升上
２﹒７％；２月零售銷售月率料由５﹒３％逆轉至下滑０﹒５％。

＊港燈長江生命派業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：科聯系統（０００４６）、越秀地產（００１２３）、俄
鋁（００４８６）、意馬國際（００５８５）、中興通訊（００７６３）、長江生命科技
（００７７５）、康哲藥業（００８６７）、ＭＯＮＧＯＬ　ＭＩＮＩＮＧ（００９７５）、亨
鑫科技（０１０８５）、招商局商業房託（０１５０３）、澳優（０１７１７）、德視佳
（０１８４６）、中通快遞－ＳＷ（０２０５７）、大唐集團控股（０２１１７）、港燈－ＳＳ
、永達汽車（０３６６９）、恆大物業（０６６６６）、ＣＬＳＡ　ＰＲＥＭＩＵＭ
（０６８７７）、南華資產控股（０８１５５）。

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