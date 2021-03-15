《再戰明天》澳洲央行公布會議記錄，美國公布出口物價

《經濟通通訊社１５日專訊》明日澳洲央行公布會議記錄，和港燈（０２６３８）等派業績

，料成市場焦點。



＊ＦＯＭＣ開始期兩日議息＊



在外圍重要經濟活動上，美國國務卿布林肯與國防部長奧斯汀明日繼續訪問日本與韓國。本

港時間明早７：３０ａｍ，澳洲央行助理總裁肯特在澳洲金融業協會發表線上講話；

８：３０ａｍ澳洲央行公布貨幣政策會議記錄。明晚美國聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）展開

為期兩日的議息會議。

數據方面，明早８：３０ａｍ，澳洲公布第四季房價指數，季率料由０﹒８％升上１﹒８％

，年率料由４﹒５％降至２﹒９％。０：３０ｐｍ，日本公布１月工業生產。４：３０ｐｍ，香

港公布２月失業率，料由７％升上７﹒１％。８：３０ｐｍ，美國公布２月出口物價，月率料由

２﹒５％降至１％；２月進口物價，月率料由１﹒４％降至１﹒１％，年率料由０﹒９％升上

２﹒７％；２月零售銷售月率料由５﹒３％逆轉至下滑０﹒５％。



＊港燈長江生命派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：科聯系統（０００４６）、越秀地產（００１２３）、俄

鋁（００４８６）、意馬國際（００５８５）、中興通訊（００７６３）、長江生命科技

（００７７５）、康哲藥業（００８６７）、ＭＯＮＧＯＬ ＭＩＮＩＮＧ（００９７５）、亨

鑫科技（０１０８５）、招商局商業房託（０１５０３）、澳優（０１７１７）、德視佳

（０１８４６）、中通快遞－ＳＷ（０２０５７）、大唐集團控股（０２１１７）、港燈－ＳＳ

、永達汽車（０３６６９）、恆大物業（０６６６６）、ＣＬＳＡ ＰＲＥＭＩＵＭ

（０６８７７）、南華資產控股（０８１５５）。

