【長和預測】大行料長和去年純利最多跌近三成，派息恐會失色

《經濟通通訊社記者黃和美１５日報道》長和系將於本周四（１８日）公布去年業績。受惠

於港口及零售於下半年漸從疫情衝擊中復甦，以及英鎊升值等，本通訊社綜合４間券商預測，長

和（００００１）截至去年１２月底止全年，純利將介乎約２８４至３８２億元，按年下跌

４﹒２％至２９％不等。其中摩根士丹利預期，長和的盈利已觸底，並料從今年起有改善，惟料

集團將會削減末期股近三成。

根據彭博綜合多間券商預測，長和去年純利介乎２０６﹒１億元至３８２億元，較２０１９

年同期的３９８﹒３億元相比，按年倒退４﹒１％至４８﹒３％，預測中位數為２９５﹒８億元

，按年下跌２５﹒７％。



＊大摩料長和末期股將按年減少２９％＊



摩根士丹利表示，在計及赫斯基能源與Ｃｅｎｏｖｕｓ合併、出售電訊鐵塔資產予

Ｃｅｌｌｎｅｘ及ＶＨＡ與ＴＰＧ合併等一次性項目後，對長和去年純利看法轉為正面，料錄得

２９９億元，並估計長和去年核心ＥＢＩＴＤＡ按年跌１７％至８６３﹒４７億元，其中能源業

務ＥＢＩＴＤＡ盈轉虧蝕２８﹒８３億元，港口、零售、基建業務ＥＢＩＴＤＡ分別按年跌

７％、１６％及８％，至於電訊業務ＥＢＩＴＤＡ則按年升４２％。

不過，大摩認為，去年下半年港口及零售業務復甦，以及英鎊和歐元升值均有助盈利表現；

另外，赫斯基能源與Ｃｅｎｏｖｕｓ合併後，將會減低長和未來ＥＢＩＴ的波動性，在剔除赫斯

基能源後，長和在２０１０至１９年ＥＢＩＴ的複合年增長率達１４％。而長和出售電訊鐵塔資

產予Ｃｅｌｌｎｅｘ料錄得１５０億元的一次性淨收益，相信有關出售對去年電訊業務

ＥＢＩＴＤＡ影響輕微。該行又指，考慮到長和盈利尚未完成復甦，預期末期股息將按年減少

２９％，與中期息跌幅相若，並令全年派息減９％至至每股２﹒２５元。



＊摩通：對比長和的業績，更為關注潛在股份回購計劃＊



摩根大通亦預期，長和去年整體盈利將明顯受一次性收益所影響，預期盈利按年下跌２９％

至２８４億元；又指對比長和的業績，市場更為關注其潛在股份回購計劃的規模，並料會在公布

業績後展開。該行將長和目標價由８３元，輕微下調至８２﹒５元，以反映港口、能源及基建業

務資產淨值較低的預期，維持「增持」評級。



＊野村料長和去年利潤跌２５％，今年回購規模料約５億歐元＊



日資大行野村同樣認為長和股份回購計劃將成焦點，尤其是集團已表明會將出售電訊鐵塔資

產的部分所得款項用於回購股份，估計股份回購計劃將於今年開始，並至少會持續兩年。而就今

年而言，估計回購金額最多約５億歐元。

野村預期，長和去年利潤將按年跌近２５％至３００億元，並將去年每股盈測下調９％，以

反映英國在去年封鎖措施對旗下零售及電信業務的影響，惟認為集團盈利正復甦，估計今、明兩

年利潤可復甦至按年增長１６％及８％，每股盈測亦分別上升２％及４％。



表列券商對長和去年業績預測：



券商 純利 按年變幅

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高盛 ３８１﹒９９億 －４﹒２％

野村 ３００億 －２４﹒７９％

摩根士丹利 ２９８﹒５８億 －２５﹒１５％

摩根大通 ２８４億 －２８﹒８％

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