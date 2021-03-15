【長和預測】林嘉麒關注疫情對長和歐洲業務影響，削派息影響負面

《經濟通通訊社記者黃和美１５日報道》宏匯資產管理董事及投資總監林嘉麒表示，今次長

和（００００１）業績焦點將落在去年下半年疫情對歐洲各業務的影響，同時管理層如何看待今

年前景亦是重點所在，主因在全球經濟逐漸復甦底下，市場均預期長和系最差時間已過去，相信

投資者會較為關注旗下赫斯基能源的未來發展及電訊業務對業績的提振作用。

他指，儘管預期去年下半年港口及零售業務ＥＢＩＴＤＡ將較上半年有所收窄，惟疫情尚未

消退，歐洲零售表現是否如市場預期中理想仍有保留，而脫歐後英國貿易進出口流程亦變得較為

繁雜，難以估計對港口業務的整體影響，坦言不要對長和去年盈利有大幅好轉抱有太大期望。



＊長和發展策略較保守，末期息削減逾兩成亦不足為奇＊



長和去年中期罕有地削減派息近三成，打破集團自世紀重組後派息有升無跌的紀錄。林嘉麒

說，雖然市場憧憬在歐洲疫情好轉下長和或有望維持派息，但他直言，以長和一貫較保守的發展

策略來看，即使集團效法中期減派息，末期息削減逾兩成亦不足為奇，以保留更多資金，惟一旦

成事，料對股價有負面影響。



＊市場預期長實去年純利跌１４﹒５％至２９﹒３％，派息料較長和差＊



至於旗下地產業務旗艦長實（０１１１３）方面，彭博綜合券商預測，長實去年純利介乎

１６３﹒４億元至２４９﹒２億元，按年下跌１４﹒５％至４３﹒９％，預測中位數為

１７２﹒１億元，按年下跌４０﹒９％。

林嘉麒形容，長實大部分業務如租務、酒店、飛機租賃及英式酒館等仍「唔多開胃」，原因

是相關行業在疫情中復甦緩慢，且部分經常性業務仍存在燒錢問題，估計派息情況會較長和差。

若兩間公司比較，他建議買入業務及盈利復甦前景較佳的長和。

