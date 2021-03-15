傳撤控高銀潘蘇通，長實：法律程序進行中，不便作評論

《經濟通通訊社１５日專訊》多間本地媒體今日引述消息指，長實（０１１１３）已撤銷控

告高銀金融（００５３０）主席潘蘇通將私人持有的港鐵（０００６６）何文田站上蓋１期物業

發展項目轉讓予鷹君（０００４１）。長實發言人回覆本通訊社指，由於旗下公司控告高鉎投資

有限公司及潘蘇通的法律程序進行中，公司不便作出評論。（ｙｗ）

