【企業盈喜】海峽石油化工料去年盈轉虧，最多蝕１﹒１億

《經濟通通訊社１５日專訊》海峽石油化工（００８５２）公布，預期截至去年１２月底止

年度將錄得公司擁有人應佔虧損得介乎９０００萬至１﹒１億元，相比２０１９年度為錄得公司

擁有人應佔盈利１﹒２５億元，主要由於預期信貸虧損模式下的減值虧損、分銷及銷售開支和所

得稅開支增加，惟部分虧損料因去年下半年毛利率上升和財務成本減少所抵銷。（ｙｗ）

