【香港政情】楊潤雄：教育需撥亂反正、建立與一國兩制相適應體系

《經濟通通訊社１５日專訊》教育局局長楊潤雄今日於網頁撰文指，教經歷過去的社會動盪

，香港在中央的支持和社會的努力下，逐步走過「由亂到治」的道路，並指與其他受影響的社會

環節一樣，教育亦需撥亂反正、正本清源，讓教育回歸教育。教育局會致力為學校提供安寧的教

學環境，為學生提供良好的學習氛圍，建立一個與「一國兩制」相適應的教育體系。



＊培育愛國精神，成為促進社會進步力量＊



他指，最近第十三屆全國人民代表大會第四次會議通過關於完善香港選舉制度的決定，目的

是讓香港重回「一國兩制」的初心和正軌，從制度上全面貫徹落實「愛國者治港」原則，讓「一

國兩制」行穩致遠。青少年是未來社會棟樑，教育局會繼續與學校同工攜手合作，幫助同學從小

建構所需知識，以及愛護家國和服務人群的精神，成為促進社會進步的力量。



＊教育界推行國家安全教育是應有之責＊



他提及，《憲法》和《基本法》共同構成香港的憲制基礎，是「一國兩制」的基石，而去年

頒布實施的《香港國安法》，更是保障國家安全及香港長期繁榮穩定的有力保障。《憲法》和《

基本法》是國民教育重要一環，而維護國家安全是每一個香港人作為國民的共同義務，所以學生

認識國家安全是理所當然，教育界推行國家安全教育亦是應有之責。（ｂｎ）

